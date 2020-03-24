新氧发财报 2019年交易额超36亿

3月23日，新氧科技发布了2019年第四季度和2019年财年财报。财报显示，截至2019年12月31日，该公司第四季度总收入为3.582亿元，同比增长95.7％；净利润为6,990万元，同比增长71.4％。继今年第三季度新氧总营收超过公司预期高值后，本季新氧总营收再次超过公司预期高值。

伴随中国医美行业爆发，该公司四季报显示，APP平均月活跃用户达到367万，同比增长120.1％，连续两季月活增长超过120%；促成医美服务交易总额10.775亿元，同比增长66.6％。全年促成医美服务交易总额累计达到36.406亿元，同比增长72.6％。

新氧科技董事长兼首席执行官金星表示：“公司进行了几项战略调整，旨在进一步壮大我们充满活力、不断增长的医美用户和专业人士社区，这些措施促进公司收入同比增长95.7％，超出了我们的预测上限。在此基础上，我们将致力于达成2020年的目标，即打造更具多样性、更富吸引力的高质量内容社区。”