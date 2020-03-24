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海南全省试行食用农产品合格证制度

2020年03月24日10:29 来源：新华网

记者23日从海南省农业农村厅获悉，海南已全省试行食用农产品合格证制度，食用农产品生产者、产地收购者、屠宰厂（场）等主体从产地向批发、零售市场或生产加工企业提供蔬菜、水果、畜禽产品（生鲜乳、生猪除外）及养殖水产品时应开具或出具食用农产品合格证。

根据《海南省试行食用农产品合格证制度实施方案》，合格证需统一基本样式，统一试行品类，统一监督管理，实现在全国范围内通查通识。内容包括食用农产品名称、数量或重量、产地、生产者、产地收购者、屠宰厂（场）信息、开具日期及承诺声明。生产经营主体也可根据自身需要，进一步完善合格证信息，如品牌名称、防伪标识、农产品“三品一标”认证标识等。

试行的食用农产品合格证需开具一式二联，一联出具给交易对象，一联留存一年备查。有包装的食用农产品应以包装为单元开具，张贴或悬挂或印刷在包装材料表面。散装食用农产品以运输车辆或收购批次为单元，一车一证或一批一证。

海南省计划在今年底实现出岛瓜果蔬菜全部使用合格证；对虾、罗非鱼、石斑鱼、金鲳鱼及种苗使用合格证基本覆盖；畜禽类产品优先选择以规模养殖场为主的活禽、禽蛋使用合格证，逐步扩大到牛羊等畜禽产品。 （记者罗江）

(责编：许心怡、崔元苑)


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