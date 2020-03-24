以人民为中心打赢疫情防控的人民战争

为什么人、靠什么人的问题，是检验一个政党、一个政权性质的试金石。全心全意为人民服务，是我们党的根本宗旨。习近平总书记就说过，我的执政理念，概括起来说就是：为人民服务，担当起该担当的责任。在这次抗击新冠肺炎疫情过程中，习近平总书记亲自指挥、亲自部署，并谆谆告诫全党，能不能打好、打赢这场疫情防控的人民战争、总体战、阻击战，是对各级党组织和党员、干部的重大考验。我们也因此更加深刻认识到，只有真正以人民为中心才能打赢疫情防控的人民战争。

不忘初心，以生命践行党的根本宗旨。2月18日上午，51岁的武昌医院院长刘智明在抗疫斗争中染病去世，他的妻子、武汉市第三医院光谷院区重症监护室护士长蔡利萍跟着殡仪馆的汽车小跑着与丈夫最后告别。其实，像刘智明、蔡利萍这样共同奋战在抗疫一线的夫妻并不少，像刘智明这样用生命践行党的根本宗旨的优秀共产党员更多。始终把人民群众生命安全和身体健康放在首位，习近平总书记一个月内多次亲临一线。各级党政领导干部特别是主要领导干部坚守岗位、靠前指挥。各级党组织和广大党员干部把人民放在心中最高、最重要的位置，纷纷主动请战，争奔险难一线。医务战线的党员干部舍生忘死、日夜奋斗。党政部门的党员干部日夜坚守、冲锋陷阵，基层社区的普通党员尽职尽责、任劳任怨……9000多万党员在大考中交出了成绩优异的答卷。

依靠人民，始终与人民在一起。一名回到国内的澳大利亚籍华人妇女不遵守防疫规定，被网友发到其所在公司的网站、微博投诉，此人后被解雇并被要求限期离境。这是抗疫过程中广大人民群众自觉与不遵守防疫规定的言行作斗争的一个缩影。面对凶猛疫情，我们党始终相信人民、紧紧依靠人民，全国人民也展现出强大的智慧、力量和爱心，不仅踊跃捐款捐物、出谋划策，而且真诚互相加油、互相激励，更积极揭露、揭发不法行为。14亿中国人民团结如一人，举国上下齐心协力构筑起一道道群防群治的严密防线。特别是武汉人民自觉隔离，为夺取抗疫斗争胜利做出了巨大牺牲，这才有了当前一步步迎来的胜利。世界卫生组织总干事谭德塞多次盛赞中国的努力、付出和制度优势。而中国制度优势凸显的背后，就是中国共产党永远与人民想在一起、站在一起、干在一起。

坚持群众路线，凝聚起网上网下磅薄的人民力量。面对美国一些政客就新冠病毒对中国进行造谣、攻击、抹黑等污名化言行，中国网民在国际网络平台上主动出击、坚决反击，展示出中国力量、中国气概，是近期广大人民群众在互联网上展现爱国力量的众多事例之一。抗疫过程中，各级党政机关和领导干部坚持通过网络走群众路线。广大党员干部不仅深入社区主动联系、热心服务群众，而且悉心倾听网民呼声、听取网民建议、回应网民关切，使得党的群众路线在网络时代凸显出强大威力和生命力。正是广大党员干部积极走好网上群众路线，主动接受、积极欢迎人民监督，新时代人民与党心连心、共患难、齐奋斗。即使宅在家中，广大人民群众仍然会在网上积极为国内抗疫斗争捐款捐物，主动为塞尔维亚等其他与疫情作斗争的国家捐款，主动报名志愿参与社区疫情联防联控、为疫情防控建言献策、批驳网上的谣言和错误声音等，让全世界看到了中国人民网上网下凝聚起的磅薄力量。

（作者为中国社会科学院国家文化安全与意识形态建设研究中心常务副主任兼秘书长）