消费者选购口罩有了新依据

新冠肺炎疫情发生来，口罩成为一线防疫重点物资，也是普通民众防疫必需装备。相关企业加班加点生产口罩，数据显示，目前中国口罩日产能已经从2月初的2000万只增长到了1.1亿只，日产量达到1.16亿只。不过，消费者也会有困惑，市场上口罩品牌、种类繁多，不同消费者应该按照什么标准来选择？不同品类的口罩有什么差别？

3月11日，由中国产业用纺织品行业协会（简称中产协）牵头制定的《民用卫生口罩》团体标准正式发布。标准围绕口罩材料及佩戴安全性、阻隔功能、佩戴舒适性等设定指标，并对儿童口罩进行详细分类和规定，为生产、监管提供依据，有利于改变之前民用口罩企业采标乱、市场监管难、儿童口罩缺少标准依据的情况，便于消费者选择。

据介绍，目前，中国口罩标准主要规范民用防护和医用防护两大领域。医用领域标准GB 19083—2010《医用防护口罩技术要求》、YY 0469—2011《医用外科口罩》、YY/T 0969—2013《一次性使用医用口罩》，主要适用于医疗机构。民用防护型口罩标准GB/T 32610—2016《日常防护型口罩技术规范》、GB 2626—2006《呼吸防护用品自吸过滤式防颗粒物呼吸器》，主要适用于颗粒物防护，在此次疫情防控中发挥了重要作用。但是，复工复产后普通民众大量使用的阻隔型口罩（平面型口罩为主），无法满足上述标准要求。为此，中产协成立工作组对相关标准和市场进行了论证研究，并紧急向中国纺织工业联合会（简称中纺联）标准化技术委员会提出了《民用卫生口罩》团体标准的立项申请。

此次发布的《民用卫生口罩》团体标准适用于日常环境中用于阻隔飞沫、花粉、细菌等颗粒物的民用卫生口罩。在指标项及指标值（主要包括材料及佩戴安全性、必要的阻隔功能，并且特别关注佩戴舒适性）设置上既可以满足抗疫中的防护需要，也便于疫情过后作为卫生口罩使用。

首先，确保可靠性、实用性。该标准口罩分为成人口罩和儿童口罩，规格按照大中小3类区分，可有效阻隔飞沫、花粉、微生物等颗粒物传播，细菌过滤效率不低于95%，颗粒物过滤效率不低于90%，不仅适合复工、复学佩戴，也能满足疫情过后群众在日常生活中对个人防护的要求。

其次，兼顾安全性、舒适性。关于佩戴和材料要求，该标准明确不应存在可触及的锐利尖端和锐利边缘，原材料不应使用再生料，口罩与皮肤直接接触材料不得染色等，明确规定了环氧乙烷残留量、耐干摩擦色牢度、甲醛含量、PH值、可分解致癌芳香胺染料、微生物指标、阻燃性能等指标。为保证口罩佩戴舒适性，规定了成人用口罩通气阻力定为≤49Pa，儿童用口罩通气阻力定为≤30Pa。

对于儿童口罩，该标准进行了单独要求。例如，儿童口罩宜采用耳挂式口罩带，不应有可拆卸小部件，口罩带不应有自由端；配有鼻夹的儿童口罩，其鼻夹应采用可塑性材质；儿童口罩所用材料满足GB18401《国家纺织产品基本安全技术规范》中关于婴幼儿产品要求；提出了阻燃要求；鼓励个性化设计，等等。

该标准的发布，填补了中国民用卫生口罩领域标准的空白，为口罩企业规范生产提供了技术支撑，为市场监管部门提供了监管依据，也为消费者提供了权威的卫生口罩购买指南。