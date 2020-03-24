98岁女国医朱南孙：想得开放得下，病痛走长寿来

在上海，有一位中医女教授，98岁高龄的她面色红润，头发浓密，思维敏捷，说话中气十足，至今仍然坚持出诊，被人们称为“送子观音”。她，就是上海中医药大学终身教授、国医大师朱南孙。

朱南孙生于江苏南通，其祖父朱南山、父亲朱小南先生均是著名的中医妇科大家，在朱氏两代名医的熏陶与教诲下，朱南孙以其睿智好学、锲而不舍的精神，发奋努力，终成“朱氏妇科”第三代传人。

不吃保健品，但一碗西洋参汤从不间断。朱教授在接受媒体采访时曾说：“经常有人问我保健秘诀，还说我一定服用了什么祖传妙药。世上并没有长生不老的灵丹妙药，不过养生的确是一门学问。”

朱老的养生秘诀就是从不吃保健品，但一碗具有滋阴功效的西洋参汤却一直坚持喝。这个西洋参汤的配方如下：取枸杞子 15 克、西洋参 6 克，隔夜煮好，早上起来温一下就可以喝了。朱教授说，西洋参性平，四季都适合，有滋阴补气之效；枸杞子养肝肾，还能补血、明目。这个分量是两天的量，脾虚的人放两三颗红枣，肠胃不好的不建议喝，咳嗽、感冒没完全好的停喝几天。

不坐电梯专爬楼梯。朱教授热爱运动，年轻时喜欢打篮球、棒球，如今虽年过九旬仍每周坚持去医院出诊。她一般都会放着电梯不坐，选择爬楼梯上去。精力充沛的她常被身边的老姐妹和晚辈们夸赞说：“看起来才70岁。”

朱教授小时候上学就拒绝家人用汽车接送，喜欢脚蹬旱冰鞋一路飞驰。工作以后，无法穿旱冰鞋上班，但是爬楼梯这个习惯却坚持了几十年。如今她不但身材苗条，体重始终保持在 52~53 公斤，而且血压正常，耳力、视力及记忆力都不错，全无病痛。

睡前热水泡脚20分钟。每天慕名找朱教授求诊的病人很多，谈到中老年朋友最关心的降血压问题，她说，睡前泡脚，水温比平时高一些，泡上 20 分钟，可让血压降下来，还能让晚上睡得更好。

每天早上用手指梳头。朱教授虽然98岁高龄了，但发质依然很好，数量很多，而且很多都还是黑的。中医讲“发为血之余”，朱教授说每天早上醒来，她都会用手按摩梳理头皮，促进头部供血，早上起来精神也比较好。

“指梳”的方法是：两手手指半弯曲，用十个手指指尖由前向后梳挠头皮。先梳头皮中线附近，依次向左右两侧及耳朵上方头皮移动，大约移动两次便可将整个头皮挠一遍，可做 4~6 遍。

养生先要养心。“快乐的事情记住，不快乐的事情都忘掉”。朱教授在1958年丈夫被打成右派下放到福建劳动后，凭着坚强心态战胜了巨大困难，一人养活了一家人。回忆起那个年代，朱教授感慨道：“无论遇到多么险恶的环境都要能正确对待，自我排解。养生首先要养心，养心就是要想得开、放得下，才可以长寿。”

朱教授坦言，女性养生关键不在于吃多贵的补品，也不在于用多贵的保养品，而是要开开心心，“总是多愁多虑，疾病就会跟着来，现在乳腺增生甚至乳腺癌比以前多，就和现代人思虑多、压力大有关。”（禹建）