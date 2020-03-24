北京对入境人员实施至少两道测温

昨天下午，北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会第59场召开。

会上，北京市海关就目前本市全力防范境外疫情输入的举措做说明。据介绍，目前北京对所有入境人员实施两道及以上的体温筛查，对重点人员在“红外测温+点温枪测温”的基础上，用水银温度计进行复测。另外，实施医学巡查，在每一个旅检通关现场都安排了专业人员开展医学巡查，重点巡查出入境人员是否有发热、乏力、咳嗽等症状。

入境人员“三查三排”确保信息可追溯

据北京海关副关长高瑞峰介绍，面对国际疫情快速蔓延带来的输入性风险明显增加的形势，目前北京正在落实各项防控举措，坚决守好口岸入境防线，在检疫筛查环节实施“三查”。

首先是严格查验入境人员的健康申报，实施健康申明卡“二次审核”，确保信息可追溯、责任可追究；其次，对于入境人员目前实施两道及以上的体温筛查，对重点人员在“红外测温+点温枪测温”的基础上，用水银温度计进行复测。据悉，通关现场测温设备每天都进行5次以上的校准。最后，在每一个旅检通关现场都安排专业人员开展医学巡查，重点巡查出入境人员是否有发热、乏力、咳嗽等症状。

除了“三查”之外，高瑞峰表示，目前北京在检疫排查环节还实施“三排”：一方面，对重点人员严格实施流行病学排查，详细询问出入境人员的基本信息、传染病症状、旅行史/居住史、接触史/暴露史等相关信息，做到疑似能定位、确诊可追溯；另一方面，严格实施医学排查，根据流行病学调查结果，实施体温复测、肺部听诊等医学检查。此外，还严格实施采样检测排查，对有症状者采集鼻咽拭子等呼吸道样本送实验室进行新冠病毒核酸检测。

“我们对入境的新冠肺炎确诊病例、疑似病例、密切接触者、有发热和呼吸道症状者，一律转运定点医院或移交地方联防联控机制实施隔离观察并做好交接记录。对于其他人员，也按照联防联控机制及时将相关信息通报地方有关部门。”高瑞峰表示。

山东输入病例由京入境时未申报有症状

昨天发布会上，针对“山东省公布了1例新增新冠肺炎境外输入病例俞某某，由北京入境”这一事件的疑问，北京海关也做出了回应。据悉，俞某某，女，18岁，中国国籍，3月17日从英国经俄罗斯转机乘坐SU204次航班由首都机场入境，当日SU204次航班抵达北京首都国际机场T3航站楼D区后，北京海关立即组织关员进行登临检疫，并向机组人员了解情况，俞某某不属于高风险旅客，无异常情况。

俞某某下机后通过海关红外测温通道，经过两道测温，显示其体温为36.6℃，未触发报警。医学巡查未发现其他症状。经严格执行健康申明卡两次审核，该旅客来自英国，未申报有症状，无新冠肺炎接触史，属于无症状仅有旅行史的人员。

“按照海关总署新冠肺炎口岸防控技术方案，北京海关对其进行医学排查后移交北京市联防联控机制，由北京市安排专车转运至新国展集散点，交由山东省驻京工作人员安置。”高瑞峰介绍说，从俞某某的飞机降落到旅客转送至集散点的全过程严格管控，形成了监管闭环。目前该旅客所在航班所有旅客信息已于当天通报北京市疾控中心。

北二外30名大学生参加抗疫志愿服务

北京第二外国语学院党委书记顾晓园介绍，自新冠肺炎疫情发生以来，学校充分发挥学科、专业和人才优势，迅速组建防疫语言志愿服务工作专班，2小时内就组成了包括英语、日语、韩国语3个语种，来自学校英语学院、日语学院、亚洲学院、欧洲学院、高级翻译学院等9个学院的30名学生志愿者队伍，同时选派3名带队教师，成为首都第一批前往防疫一线的志愿者服务队，到首都机场T3航站楼D区和新国展集散点进行现场服务。

这支队伍平均年龄21岁，其中“00后”8人。他们主要为外籍旅客提供多语种翻译服务，同时配合完成物资发放、数据统计和文案处理等工作。截至3月23日，二外志愿服务队累计服务时长2703小时，共为来自42个国家和地区的438名外籍旅客提供了多语种翻译。

北京第二外国语学院还承接了12345市民热线外语服务工作，组建了一支涵盖20个语种、由27名中青年教师参与的抗疫语言服务工作团队，与12345市民服务热线外语服务部门对接。此外，学校20个语种的教师还用20种语言录制了两版《防疫小贴士》微视频，在机场、酒店、涉外商业楼宇播放。

文/本报记者 林艳 李泽伟

案例

首例巴基斯坦输入病例：抵京前机上测温37.4度

昨天的发布会上，北京市疾控中心副主任庞星火介绍了2例境外输入典型病例。

杨某某，男，27岁，山东籍，翻译，居住于巴基斯坦。自述在巴基斯坦期间无发热等不适症状。3月20日从巴基斯坦伊斯兰堡机场起飞，经巴基斯坦卡拉奇机场转乘CA946航班回京，3月21日抵京。抵达北京前在航班上测体温37.4℃，入境后经海关检疫测体温37.4℃，在机场健康检查区域采集咽拭子标本，进行流行病学调查，后由120转运至地坛医院就诊。3月22日诊断为确诊病例。

该病例为本市首次发现来自巴基斯坦的输入性病例。截至3月22日21时32分，巴基斯坦的实时疫情数据显示，累计报告新冠肺炎确诊病例为730例。患者自述当地居民均未佩戴口罩，无严格的管控措施。

美国在读大学生病例：曾不戴口罩到超市购物

陈某某，男，18岁，天津籍，美国杜兰大学学生。自述发病前14天主要在校内活动，曾到超市购物、外出就餐、逛街，未佩戴口罩。3月17日出现咽痛等症状，19日由美国新奥尔良出发，经休斯敦、旧金山转乘CA986航班回京，20日抵京。

陈某某在海关检疫时主动报告咽痛、干咳等症状，测量体温37.4℃，随后被带至指定区域进行健康监测，由120送往小汤山医院。

3月22日陈某某诊断为确诊病例。

举措

本市在朝阳区试点为老年人送药上门

昨天的发布会上，朝阳区副区长朱晟介绍，为做好疫情防控工作，降低老年人感染的风险，切实帮助老年慢病患者解决用药需要，2月29日，北京市卫生健康委、医保局和民政局联合开展为老年人“送药上门”工作。朝阳区作为试点区，47家社区卫生服务中心为家庭医生签约的老年人提供了341人次送药上门服务，彻底打通了为老年慢病患者送药上门的“最后一公里”。

朱晟介绍，朝阳全区医保定点社区卫生服务中心通过代开药和委托社会保障卡的方式满足65岁以上老年慢病患者用药需求，通过送医送药上门解决失能老年人用药问题。

为老年人送药上门包括三种路径：一是老年慢病患者委托家庭成员或养老服务机构的工作人员，持老年人的社会保障卡到定点社区卫生服务机构代为开具处方、缴费并取药。二是老年慢病患者委托签约的社区卫生服务机构保管本人的社会保障卡。这两种情况适用于65岁以上诊断明确、病情稳定的家庭医生签约老年慢病患者。此外，签约家庭医生通过非面对面问诊，开具“虚拟处方”，药房人员根据“虚拟处方”调剂药品，社区（村）委员会配合完成送药上门，适用于诊断明确、病情稳定的家庭医生签约失能老年慢性病患者。

本组文/本报记者 李泽伟 林艳

发布

境外输入病例来源

仍集中于欧美国家

在昨天的新闻发布会上，北京市疾控中心副主任庞星火介绍，本市境外输入新冠肺炎确诊病例来源仍集中于欧美国家，巴基斯坦首次成为确诊病例来源国家。

庞星火介绍，3月22日，本市报告新增境外输入新冠肺炎确诊病例10例，主要有四大特点：一是确诊病例来源仍集中于欧美国家，其中，英国4例，西班牙2例，法国2例，美国1例，巴基斯坦1例。二是巴基斯坦首次成为确诊病例来源国家。三是共涉及8个航班，国航CA934有2例，阿联酋航空EK306有2例，国航CA846有1例，国航CA856有1例，国航CA908有1例，国航CA946有1例，国航CA986有1例，阿联酋阿提哈德航空EY888有1例。四是从职业分布看，在外留学生3例，商业服务3例，职员2例，待业1例，离退休人员1例。

庞星火表示，我们在流调中发现，很多境外输入病例存在去超市逛街等外出情况，且不戴口罩，仍存在聚餐、聚会、与人近距离接触现象。再次提示大家，境外输入病例仍在增加，建议境外人员疫情高发期间减少外出、减少聚会聚餐、减少与他人近距离接触。如出现发热、咳嗽等症状，一定要及时到当地医疗机构就诊，遵守当地传染病防控的相关要求。