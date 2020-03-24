吃了这么多年的葱，你知道它的这些治病功效吗

关于葱的原产地，有两种说法：西伯利亚和中国，但葱在中国的栽培历史，已经有3000多年了。16世纪，葱经由丝绸之路，从中国传入欧洲，传入美国，而今很多国家的葱，都是引进自中国。中国人的每一顿饭，基本上都不能缺少了它，有着很高的营养价值和药用价值。

食用功效

葱，一名芤，一名菜伯，一名和事草，一名鹿胎。葱“和事草”的雅名，在宋代陶谷《清异录·和事草》中这样记载：“葱和美众味……所以文言曰和事草。”

葱合羹众，可见其在吃食中的不可或缺。葱含有蛋白质、脂肪、维生素、果胶等，葱叶部分要比葱白部分含有更多的维生素A、维C及钙。

1、葱含有具有刺激性气味的挥发油和辣素，能祛除腥腥膻等油腻厚味菜肴中的异味，产生特殊香气，可促进食欲，并有杀菌作用。

2、葱同时与维生素B1含量较多的食物一起摄取时，有提高恢复疲劳的作用。

3、预防老年痴呆：舒张小血管，促进血液循环的，有助于防止血压升高所致的头晕，使大脑保持灵活和预防老年痴呆的作用。

4、强身健体：吃葱不偏食，保持营养的摄入均衡。

5、防癌抗癌：可降低胃液内的亚硝酸盐含量，对预防胃癌及多种癌症有一定作用。

6、治疗感冒：大葱的挥发油等有效成分，具有刺激身体汗腺，达到 发汗散热之作用；葱油刺激上呼吸道，使黏痰易于咯出。

药用功效

用百合科植物葱的鳞茎，采挖后切去须根及叶，剥除外膜。可以治伤寒寒热头痛，阴寒腹痛，虫积内阻，二便不通，痢疾，痈肿。注意表虚多汗者忌服。

《中华本草》中大家对于葱白生姜红糖水治疗风寒感冒都略有了解，葱白治疗风寒感冒，还有辅助的外用方法，如下：

取葱白、生姜各半两，食盐1钱（3g），捣成糊状，用纱布包裹，涂擦五心（前胸、后背、脚心、手心、窝、肘窝）一遍后让患者安卧。部分病例半小时后出汗退热，自觉症状减轻，次日可完全恢复。

注意事项

一般人群均可食用，但以下四类属于禁忌人群：

1、患有胃肠道疾病特别是溃疡病的人不宜多食。

2、葱对汗腺刺激作用较强，体味重的人在夏季应慎食。

3、表虚、多汗者也应忌食。

4、在服用中药或中成药的时候注意遵循医嘱是否要求“忌葱”。

在食用葱的同时还要注意把握量和共食食物。古籍有“薰辛害目”的记载，是指过多食用荤辛刺激性的食物，会影响眼睛，所以注意食葱适度，不可过食。葱还不可与蜂蜜同食。

本文由上海中医药大学附属光华医院主任中药师谢东浩进行科学性把关。