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北京市民集中供暖延长至3月底

2020年03月24日08:31 来源：北京商报

　　受疫情影响，今年不仅春节迎来了超长假期，供暖季停暖也相应延迟。根据北京市发布的最新供暖通知，2020年市民集中供暖停暖时间再次延迟，至3月31日24时结束。延迟供暖期间将根据天气情况“弹性供暖”。

　　所谓“弹性供暖”，是指根据室外的气温情况，灵活调节供热系统的供热温度，即如果天热，就下达“降温令”，到了晚上气温下降，再适当升温，从而保证市民家中的温度不冷不热。

　　长期以来，北京一直是“看天供暖”。据介绍，今年3月15日其实就已经具备正常停暖的条件了，但是考虑到疫情防控的特殊性，再加上3月底可能会有一次降雨和降温，气温会有一次较大的波动，因此，才会考虑将供暖再次延长。但此次延迟供暖期间将采取“弹性供暖”方式。而随着气温的不断回升，此次也是北京市最后一次对采暖季进行延长，3月31日后将彻底停暖。（融媒体中心记者 于晓玲）

(责编：许心怡、崔元苑)


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