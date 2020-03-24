养老助残卡可在线办理延期

养老助残卡也可在线办理延期了。近日，记者从北京市政交通一卡通公司获悉，继大、中、小学学生卡、学籍卡可线上办理延期、充值业务后，养老助残卡也实现了在线办理延期服务，进一步做好疫情期间的防控工作，为更多人群提供便利。

北京一卡通App已上线“特种卡服务”，具体办理方式，市民需下载/打开北京一卡通App，点击首页 “特种卡延期”，按操作提示将卡片贴近手机背部NFC感应区域进行读卡，等待数秒即可完成延期。充值服务需在首页选择贴卡充值，按照提示将卡片贴近手机背部的NFC感应区域进行读卡，卡片信息调出之后，点击充值按钮进行充值。

目前，北京一卡通App已针对中小学生学生卡、高校学生卡、北京通－养老助残卡、北京通－残疾人证的延期需求推出在线办理服务，让用户足不出户也可实现远程业务办理。需要注意的是，在线办理特种卡延期、充值业务时，用户需使用具有NFC功能的安卓智能手机，苹果手机目前仅支持学生卡在线查询服务。（融媒体中心记者 于晓玲）