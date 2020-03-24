新型冠状病毒肺炎与肺结核，该如何区分

2020年3月24日是第25个“世界防治结核病日”，今年我国的宣传主题是：携手抗疫防痨、守护健康呼吸。

下面我们来说说新型冠状病毒肺炎与肺结核的区别：

1、致病元凶

新型冠状病毒肺炎：新型冠状病毒，属于病毒感染。

肺结核：结核分枝杆菌，属于细菌感染。

2、症状

新型冠状病毒肺炎：以发热、干咳、乏力为主要表现，重症患者逐渐出现呼吸困难，轻症患者仅表现为低热、轻微乏力等。

肺结核：以持续咳嗽、咳痰2周以上为主要症状，有些患者伴咯血、午后低热、盗汗、乏力、消瘦等。

3、传染性

两者都具有传染性，但传播途径不大相同。

新型冠状病毒肺炎：主要以飞沫传播、接触传播，存在气溶胶传播可能。

肺结核：主要是飞沫传播，肺结核患者通过吐痰、咳嗽、打喷嚏或大声说话时喷出带结核分枝杆菌的飞沫传播给他人。

4、易感人群

新型冠状病毒肺炎：人群普遍易感，老年人及有基础疾病者感染后病情较重。

肺结核：①婴幼儿和老年人②糖尿病患者③胃切除患者④长期应用激素类药物的人⑤未接种卡介苗的人⑥传染性肺结核患者的密切接触者

5、潜伏期

二者均有潜伏期，但不同的是，新型冠状病毒肺炎的潜伏期一般为1-14天；而肺结核潜伏期可能很长、甚至终身潜伏，肺结核潜伏期一般认为没有传染性。

6、治疗

新型冠状病毒肺炎：目前西医没有特效药，可试用抗病毒药物，重症需给予呼吸支持及支持治疗，可辨证使用中药治疗，可以有效减轻患者病情，治疗周期比肺结核短很多。

肺结核：主要以药物治疗为主，原则为早期、联用、适量、规律和全程使用敏感药物，治疗周期较长，一般至少需要持续治疗半年以上。

7、预防

两者都可以通过以下方式有效预防①切断传播途径：不随地吐痰，打喷嚏、咳嗽时用手帕捂住口鼻或者戴口罩，患者用品及时消毒清洗等，保持良好的个人卫生习惯，勤洗手。②减少细菌、病毒数量：加强开窗通风，尽量让阳光照进屋子里。居家每天都要开窗通风一段时间。加强空气流通，可有效预防呼吸道传染病。③隔离：对具传染性的患者实施隔离措施，并让其积极配合治疗。④增强免疫力：加强锻炼、规律作息、健康饮食，提高自身免疫力是避免被感染的重要手段。

（作者：北京中医药大学东方医院呼吸热病科 董尚娟 ）