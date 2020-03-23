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国家卫健委：面对人类共同挑战 分享经验捐赠药品医师支援

2020年03月23日19:41 来源：人民网-人民健康网

人民网北京3月23日电 今日，国务院新闻办公室在湖北武汉举行新闻发布会，中央指导组成员、国家卫生健康委党组成员、国家中医药局党组书记余艳红表示，公共卫生危机是人类面临的共同挑战，团结合作是最有力的武器。

“现在疫情在多国、多点暴发，中方愿同有需求的国家开展中医药参与疫情防控的国际合作，提供力所能及的援助。”余艳红说，国家卫健委目前开展了三个方面的工作。

一是分享救治经验。及时主动同世界卫生组织合作，分享中医药参与疫情防控的有关情况，把中国最新版本的新冠肺炎中医药诊疗方案翻译成英文，在国家中医药局官网上全文公开，主动跟有需求的国家和地区互相分享。

二是捐赠中药产品。中国有关组织和机构已经向十几个国家和地区进行了捐赠中成药、饮片、针灸针等药品和器械。

三是选派中医师赴外支援。（实习生武雯婧）

(责编：刘卿、李彤)


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