交通运输部：对国际航行船舶船员换班环节加强疫情防控

人民网北京3月23日电 （许心怡）23日，国务院联防联控机制就依法防控境外疫情输入最新情况举行发布会。会上，交通运输部海事局副局长杨新宅表示，水路口岸疫情防输入的工作非常重要。在当前国际客运暂停的情况下，交通运输部主要做的工作是防止国际航行船舶的船员疫情输入。据统计，截止到5月底将有大概1万名中国籍船员的上船协议或劳动合同到期，需要下船休假，如何做好这些船员的入境疫情防控工作是当前的重要工作内容之一。

杨新宅介绍，交通运输部正在会同有关部门研究采取分类精准管控的措施，对船员换班环节加强疫情防控。一种情况是，船舶离开上一个港口到抵达港之前在海上航行超过14天的，船员健康记录显示船员健康状况正常，并且到港以后经过海关检疫部门检疫，没有发现不正常的情况，允许船员入境下船。另外一种情况是，离开上一港口到抵达港不满14天的，船上的记录显示船员健康状况正常，同时经过海关检疫部门检疫，也没有发现不正常的情况，也是准予入境下船，但是需要按照港口当地政府部门的疫情防控要求，进行隔离观察，补足14天。之后需要隔离的，要每天向航运公司和船员的派出机构报告健康状况，满14天以后，家在港口所在地的可以回家，家不在港口所在地的，还要按照所在地当地政府的相关规定来采取相关的防控措施，并且由航运公司或者是船员外派机构跟踪船员后续的健康状况，向有关机构进行报告。这些属于对中国籍船员下船入境采取的相关措施。

杨新宅表示，对于外国籍船员，如果14天内有到疫情严重国家停留史的，原则上不安排在中国港口进行换班入境。