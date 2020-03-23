中国民航局：航空公司可根据航线方向就近选择第一入境点

人民网北京3月23日电 （王国菁）23日，国务院联防联控机制就依法防控境外疫情输入最新情况举行发布会。会上，中国民用航空局运行监控中心副主任孙韶华表示，12个指定的第一入境点的选择，首先必须具备国际机场能够接受国际航班降落和起飞的通关条件。

其次机场的保障能力要符合安全运行规章标准，可以满足空客A330、波音777等大型E类飞机的运行，且安全运行记录良好。机场各项保障设施设备及机场机构的专业人员能力要符合要求。

最后，机场要设有国内主要航空公司分子公司或营业部，航班经停具备一定的保障资源。坚持运行尽可能便利的原则，航空公司可以根据航线的方向就近选择第一入境点。

孙韶华称，目前确定的12个第一入境点的机场均符合上述要求。后续也会根据公告的要求，目的地为北京的国际航班指定第一入境点的安排及相关措施会根据疫情变化情况适时调整。