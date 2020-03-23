热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

国际海事组织推荐中国版“指南” 应对疫情蔓延对航运业的挑战

2020年03月23日16:01 来源：人民网-人民健康网

人民网北京3月23日电 （许心怡）23日，国务院联防联控机制就依法防控境外疫情输入最新情况举行发布会。会上，交通运输部海事局副局长杨新宅表示，国际海事组织3月18日采用了我国制定的《船舶船员新冠肺炎疫情防控操作指南》，向所有的成员国、政府间国际组织和非政府间国际组织发布了这个指南，用于指导全球航运业疫情防控工作，分享中国疫情防控的经验，共同应对疫情蔓延给航运业带来的挑战。

杨新宅指出，航运业是经济发展的基础性产业，据统计，我国的外贸运输大概90%以上是通过水路来实现的。航运业对于维系经济正常运转，保障人们正常生活需要、同时保障国际供应链安全具有十分重要的意义。保证航运业的正常运转，船员的安全，是至关重要的。在疫情防控期间，交通运输部海事局制定发布了《船舶船员新冠肺炎疫情防控操作指南》。来指导船舶船员做好疫情防控的工作。

杨新宅介绍，《指南》从公司建立防控制度，船舶采取防控措施，船员采取个人防护，发现疑似病例的应急处置、船上发现病员的报告，以及船员的心理健康调节、疫情信息的查询等七个方面系统提出了对船舶船员防控新冠肺炎疫情的操作指南。“当前，在精准防范疫情跨境输入输出的形势下，《指南》在全球推荐使用，十分有助于防控疫情通过水路口岸跨境的输入输出。” 杨新宅强调，交通运输部也将进一步加强对我国航运公司船舶和船员的指导，督促落实疫情防控的具体措施。同时，也将向抵达中国港口的外国籍船舶推荐使用《指南》。

(责编：刘卿、李栋)


推荐阅读

睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵   道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn