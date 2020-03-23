国际海事组织推荐中国版“指南” 应对疫情蔓延对航运业的挑战

人民网北京3月23日电 （许心怡）23日，国务院联防联控机制就依法防控境外疫情输入最新情况举行发布会。会上，交通运输部海事局副局长杨新宅表示，国际海事组织3月18日采用了我国制定的《船舶船员新冠肺炎疫情防控操作指南》，向所有的成员国、政府间国际组织和非政府间国际组织发布了这个指南，用于指导全球航运业疫情防控工作，分享中国疫情防控的经验，共同应对疫情蔓延给航运业带来的挑战。

杨新宅指出，航运业是经济发展的基础性产业，据统计，我国的外贸运输大概90%以上是通过水路来实现的。航运业对于维系经济正常运转，保障人们正常生活需要、同时保障国际供应链安全具有十分重要的意义。保证航运业的正常运转，船员的安全，是至关重要的。在疫情防控期间，交通运输部海事局制定发布了《船舶船员新冠肺炎疫情防控操作指南》。来指导船舶船员做好疫情防控的工作。

杨新宅介绍，《指南》从公司建立防控制度，船舶采取防控措施，船员采取个人防护，发现疑似病例的应急处置、船上发现病员的报告，以及船员的心理健康调节、疫情信息的查询等七个方面系统提出了对船舶船员防控新冠肺炎疫情的操作指南。“当前，在精准防范疫情跨境输入输出的形势下，《指南》在全球推荐使用，十分有助于防控疫情通过水路口岸跨境的输入输出。” 杨新宅强调，交通运输部也将进一步加强对我国航运公司船舶和船员的指导，督促落实疫情防控的具体措施。同时，也将向抵达中国港口的外国籍船舶推荐使用《指南》。