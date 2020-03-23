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朋友圈里卖假口罩遭微信起诉

2020年03月23日10:37 来源：北京日报

口罩是防控疫情的重要物资，却有一些不法分子利用朋友圈贩卖假冒伪劣口罩，牟取暴利，危害公众健康和生命安全。近日，因穆某等人利用朋友圈贩卖假冒伪劣口罩，微信向售假者发起5起系列民事诉讼，索赔500万元，并要求被告在公开媒体刊登致歉声明，向相关用户及口罩品牌商赔礼道歉。目前，深圳南山法院已正式受理此系列案件。

据悉，微信团队收到用户举报线索，发现被告穆某等5人通过朋友圈发布口罩货源信息，线上收款和线下发货的方式，恶意利用微信贩卖假冒相关知名品牌的口罩。微信团队根据用户举报线索进行相关取证，经品牌方鉴定确认，穆某等人售卖的口罩均为假货。

微信团队在民事起诉状中指出，利用微信软件销售假冒口罩的用户已经严重违反了用户在注册微信时签署的《腾讯微信软件许可及服务协议》第8.1、8.2、8.3等条款约定，包括且不限于进行“提交、发布虚假信息，或冒充、利用他人名义的”“虚构事实、隐瞒真相以误导、欺骗他人的”及“侵害他人知识产权等合法权利的”行为等，不法人员依法需承担相应法律责任。（记者 陈雪柠）

(责编：李轶群、许心怡)


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