人民好医生2019“互联网+健康中国”科普大赛作品评选结果公示

健康谣言，止于医者。为提高公众健康素养，调动全社会的积极性和创造性，更好地维护人民健康，人民网·人民健康在中华医学会科学普及分会和中国医师协会科学普及分会的指导下，联合今日头条共同举办了人民好医生2019“互联网+健康中国”科普大赛。

本次活动得到了全国各地公立医疗机构及医务人员的积极响应，

大赛共收到图文类作品15438件（篇），视频类作品2795件（篇），作品涉及心内、肿瘤、儿科、呼吸科等20多个疾病领域。

本次大赛秉承“公平、公正、公开”原则，结合作品投票数据、阅读量、点赞量、转发量等多个维度，以及聘请相关专家组成人民好医生专家委员会进行评审，共评选出3位年度科普达人，年度十佳科普视频，年度十佳科普文章，50位年度科普红人。同时根据参与及作品报送情况，评选出13家科普大赛优秀组织奖。

按照大赛要求，现将获奖作品予以公示，公示时间为2020年3月23日至3月27日。在此期间，公众可通过电子邮件（邮箱：doctor@people.cn）发表意见。大赛组委会将认真受理，并根据实际情况处理。

人民好医生2019“互联网+健康中国”科普大赛获奖作品公示

人民健康·人民好医生

2020年3月23日