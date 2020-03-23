所有飞京国际客运航班：今起均从指定第一入境点入境

民航局官网昨天发布消息，依据《中华人民共和国国境卫生检疫法》和《中华人民共和国民用航空法》有关规定，决定所有目的地为北京的国际客运航班均从指定的第一入境点入境。

自3月23日零时（北京时间）开始，所有目的地为北京的国际始发客运航班均须从天津、石家庄、太原、呼和浩特、上海、济南、青岛、南京、沈阳、大连、郑州、西安12个指定的第一入境点入境。各航空公司航班指定的第一入境点可以在民航局、航空公司官网上查询。

乘坐上述国际航班的旅客在第一入境点实施检疫并办理入境手续，行李清关。检疫符合登机条件的旅客可搭乘原航班入京，腹舱所带货物在北京清关。民航局表示，目的地为北京的国际航班指定第一入境点的安排及相关措施将根据疫情变化情况适时调整。

民航局昨天同步发布的《航空公司第一入境点分配列表》显示，目的地为北京的国航国际航班第一入境点为天津、石家庄、呼和浩特、沈阳、大连、上海、青岛、郑州、西安，南航国际航班第一入境点是沈阳和济南，海航国际航班第一入境点为太原。

这也是民航局、外交部、国家卫生健康委、海关总署、移民局联合发布的关于目的地为北京的国际航班从指定第一入境点入境的第2号公告。3月19日五部委发布的1号公告显示，部分国际始发客运航班的指定第一入境点为天津、呼和浩特和太原。（记者 潘福达）