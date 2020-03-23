“宅而不荒” 我和儿子的升级版相处模式

儿子童童今年8岁，读三年级。这个春节，没有拜年，没有旅行，甚至连出门都要全副武装，拿着经过批准的号码牌。这是我们都未曾经历过的。而这段特殊的时光，却也意外地成为了我们三口之家自孩子出生以来，朝夕相处时间最久的一次，我们竟然做到了没有“鸡飞狗跳”，大概得益于升级了“相处之道”。

保持“安全距离”

习惯了双职工家庭的“自由”，疫情期间童童的一举一动忽然都在我们的“监视”之下。特别是学校网课开始后，听课的态度、写作业的姿势、注意力、课堂效果等等情况一览无遗地呈现在我们面前，与我们理想中或者是想象中的孩子差距甚远。刚开始，我一遍遍地提醒：头抬高一点！不要躺下听课！一拳一尺一寸！不要靠着看书！快去写作业……进而发展到怒吼，每天不吼一下，这一天似乎就不完整。直到有一天童童的屁股挨了爸爸的“五指山”，我才意识到，我们必须要调整相处的模式了。

首先是划分区域。客厅是童童上网课的地方，上课、写作业是他自己的事，我们不监听不陪伴。他按照学校的节奏学习，我们在其他房间做自己的事——看书、办公，“河水不犯井水”，也可以说是“眼不见为净”。

其次是框定时间。上午是上网课和写作业的时间，独立完成，互不干涉。下午是亲子时间，打牌、运动、看动画。这段时间，童童的牌技突飞猛进，他也体验了输赢带来的极致体验。胜败乃兵家常事的道理，在反反复复的输赢之间，他已经有了直观而深刻的领悟。晚上是兴趣发展时间，弹琴、看课外书。这个漫长的假期，他把《西游记》原著看完了，这对小小西游迷来说，也是一个重要的里程碑。

学会“换位思考”

成人尚且做不到时刻自律，孩子偶尔有点惰性想偷个懒实属正常。面对童童的小聪明小心机，我常常选择睁一只眼闭一只眼，看破不说破。也常常宽慰先生：给孩子更多自由的时间，说不定他会有奇思妙想萌发呢！事实也如此，他用废纸和磁铁做的磁力足球场，我们仨就一起玩了好几天。我常常跟相对严格的孩子爸交流：如果你是童童，你会怎么想？我们常常忘记自己曾经也是孩子，也十分调皮好动，时常“穿越”一下，对我们彼此都好。

疫情稍缓解，童童爸爸就返岗了。有一天他回家后头痛得厉害，童童坚持要打120，他怕爸爸把病毒传染给我们。我告诉孩子：“我们是一家人。爸爸虽然去上班了，但他开着自己的车去的，没跟任何人接触过。他头痛是因为工作一天遇到了很多棘手的事情，再加上前一天晚上没睡好。如果你头痛了，爸爸妈妈第一反应不是关心你心疼你，而是报警，你什么心情呢？”童童默不作声。第二天一大早，他就跑到我们房间，问：“爸爸，你头痛好一点了吗？”这对没心没肺又不善表达情感的小男孩来说，已经是很大的进步了。

疫情期间，我们天天看晚间的“新闻1+1”节目。我们常讨论，如果是我，我会怎么做呢？如果我是病人，我该怎么办？如果我是医生，我该怎么做？如果我是武汉人，我走不走？如果……一个一个的如果，让我们陷入一次一次的换位思考。因为懂得，所以慈悲；因为了解，所以宽容。我们想让孩子明白，善良，是一个人最高贵的模样。

做到“宅而不荒”

童童学校的网课，每天大约40分钟。学校的口号是“在家在校一个样”，童童常常把这句话挂在嘴上。而事实上，在家在校一个样是不可能的，学校跟家庭，学习的形式、内容都截然不同。除了网课的40分钟，孩子大量的时间都处于非正式学习状态。如何规划这些时间，成了我们的难题。

德鲁克说，时间是最高贵而有限的资源，不能管理时间，便什么都不能管理。其实，这又何尝不是我们每个人的难题？

尝试着列出任务清单。每周，我们都根据学校的课程、老师的要求拟定一个大致的计划；然后具体到每一天，就由童童自己拟定一份计划表，把要做的事情罗列一下。既要避免刻板教条，又要让孩子对每天的任务心中有数。什么时候起床，什么时候学习、写作业，什么时候锻炼身体，什么时候娱乐游戏，什么时候做家务，都要排好序；哪些事情是独立完成的，哪些事情需要父母协助，哪些是共同参与，都要约定好。

即便“开学”了，对孩子来说还有大量的自主时间。如果利用这段时间，学会自学、自主管理自己的时间，直至学会自主管理，是孩子一生受用的重要品质与能力。我们想尽办法丰富家庭生活：读书，一起看电影；疫情缓解后我每天下午会带着童童去钱塘江边骑行，为了跟他比赛跳绳，我苦苦练习把脚都磨破了，即便是疫情最严重足不出户的那些天，我们也跟着万能的电子设备进行了家庭体能训练……

时光就这样在看似不经意其实有些精心的安排中悄悄流逝。好多次，外婆和奶奶在视频里问童童：“你喜欢去学校上学还是在家上学啊？”童童都很淡定地说，各有各的好。（何彩琰）