宅家无聊 上班嫌烦 怎么才能满意？

宅在家里无聊得想上班，真上班了又觉得烦，想待家里。日子怎么过，自己都不满意。如果你的心情也这样反复，那么，你可能被自己的生活惯性给束缚住了。

习惯能造就第二天性

习惯的魔力到底有多大？当我们在日常生活中不断地重复同一件事情，比如放假的时候，熬夜玩游戏，一段时间下来，我们就会形成习惯，在需要早睡的工作日晚上失眠，躺在床上翻来覆去只想玩手机。我们就变成了被习惯所支配。这便是经典条件反射理论。

养成一个习惯需要多长的时间？著名临床心理学家马尔茨博士提出“21天法则”：改变心理意象通常至少需要21天；搬新家后，大约经过3周，住户才会有“家”的感觉……一个简单的行为能够在21天变成习惯，更何况我们这段时间在家宅了整整一个月！

习惯支配着我们的决定

有朋友曾求助：她的男友跟前任纠缠不清，为此他们吵了无数次，但男友还是会偷偷跟前任联系。每次发现后，她都下决心要离开，但总是舍不得，就这样纠缠了一年多。旁人都为她感到气愤，为了这样的男友值得吗？可是她早就习惯了他的存在，不敢去面对没有他的生活，所以宁愿维持这样的现状。她真正需要做的是打破这份习惯，尝试新的生活。

我们慢慢养成了对习惯的依赖。而对习惯的依赖，让我们的一举一动都受到限制。

习惯背后 藏着潜意识的舒适圈

日本著名脑神经科学家营原道仁提出：其实人类的大脑是懒惰的，它们喜欢格式化的工作流程，总是倾向于避开挑战或未知事物。也就是说，当我们想要偷懒时，并不是我们心态不正确，而是我们的大脑想要进入放松的环境，因此我们潜意识上会想逃进一个舒适圈。

我们的大脑为什么会懒惰呢？成年人的大脑约重1.4kg，只占我们体重的2%不到。但在耗能方面，大脑一天能消耗身体所需的20%能量！也就是说，一个人1/5的能量，都提供给了仅占1/50的大脑。

作为一个“高耗能”器官，为了避免日常生活中出现“耗能过多”的情况，我们的大脑就会习惯性地进入了“省电模式”，尽可能地储存能量，其实是一种自我保护的方式。

而这种方式选择回避挑战和困难，所以我们会选择习惯的生活，而不是面对新的改变。渐渐地，我们的大脑就会形成习惯，从而躲进舒适圈。

唤醒大脑 走出习惯的舒适圈

大脑的“懒惰模式”其实并不是不可控制的，我们要做的就是学着训练我们的大脑，尝试走出习惯的舒适圈。

还记得开头说的，上班嫌烦想待在家吗？我们可以用以下训练方法，减少这种厌烦情绪。

应用 “多巴胺控制法”：大脑分泌的多巴胺会使人产生愉悦感，我们在努力的同时，不断地强化大脑愉悦，就能够达到我们想要的目标。比如当我们想要改掉熬夜玩游戏的习惯时，可根据下面这三步进行：

1.自我暗示。不断地暗示自己熬夜玩游戏是无益的，游戏并不好玩。

2.将大目标化为小目标。按步骤设定好每一个小目标，比如今天减少10分钟，明天减少20分钟等等。

3.促进多巴胺分泌达到预设的目标后，给自己设置一些小奖励，以此不断地刺激大脑。

掌握以上三种方法，可以帮助我们的大脑从逃避的冬眠中唤醒过来，从而走出习惯的舒适圈。（杨艾米）