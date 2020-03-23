侨胞为何对中医战“疫”充满信心？

战“疫”，全球正共克时艰。积累了中国战“疫”实践经验的中医和中医药，成为中国送给世界的防疫大礼包。中医出海战“疫”，大显身手，让海外华侨华人和疫情严重国家的人民心里暖暖的。

3万份中药预防颗粒剂、2万枚防疫香囊等物资、480盒灵芝孢子粉……这是一份中国侨乡捐赠海外的防疫物资清单，为海外侨胞和当地病患送上一份暖心的防疫中药茶。

3月18日，中国第二批赴意大利抗疫医疗专家组一行13人抵达意大利，其中中医专家引人注目。这是中国首次派出有中医的医疗专家组，驰援海外战“疫”。中医专家将向海外讲述中西医结合战“疫”的中国经验，并为当地侨胞提供诊疗咨询。

近1个月来，在匈牙利首都布达佩斯的两大华人社区，当地华人中医师效仿中国古法，大锅煮药，免费赠饮。当地及周边国家华侨华人和不少当地民众一起，拿着保温壶排队领中药茶的场景，成为欧洲防疫战场上一道独特的风景线。

华侨华人是中医出海战“疫”的参与者、贡献者和受益者。他们对中医充满信心。在他们看来，中医出海战“疫”，正当其时。

这份信心源于行胜于言的中医疗效。

在中国战“疫”方案中，发挥中医药优势、坚持中西医结合是最显著的特征之一。疗效最具说服力。据国家中医药管理局的数据显示，迄今，中医药参与治疗的中国确诊病例超过90%。世卫组织近日发布消息，决定删除其官网上关于抗疫“常见问题”一栏中“不应使用传统草本药物来应对新冠肺炎疫情”的有关内容。此举被认为是中医药抗疫的临床效果在世界范围内得到认同。

这份信心源于天下为公的大国担当。

当前，多国疫情形势严峻。在尚未有特效西药和疫苗的情况下，中医药治疗新冠肺炎的明显疗效，全球有目共睹。意大利等疫情严重国家对中医药的需求大大增加。世界多国医疗机构纷纷来信，希望中国分享中医抗疫经验。为此，中国中医药界及时回应国际关切，大方分享国内就新冠肺炎的中医药防治经验，以药品赠送、提供海外中药配方服务等形式，加强国际防疫合作。这是中国推动构建人类命运共同体的生动实践，彰显大国担当。

这份信心源于圈粉海外的中医文化。

近代以来，推动中医走向世界，华侨华人功不可没。近年来，中医不断圈粉海外，落地生根。目前，中医药已传播到183个国家和地区。据世界卫生组织统计，目前103个会员国认可使用针灸，其中29个设立了传统医学的法律法规，18个将针灸纳入医疗保险体系。大疫当前，博大精深的中国传统医学自然成为世界汲取智慧的战“疫”秘笈。对此，华侨华人备感自豪。

全球战“疫”，中医大有可为。然而，受文化传统差异和各国法律政策影响，在参与世界各国的临床救治过程中，中医和中医药依然面临重重阻碍。面对新冠肺炎疫情这道人类共同考题，疗效是最佳答案。中医出海，和西医强强联合，势必为世界彻底战胜疫情注入一剂“强心针”。

伴随着中医远征海外战“疫”的坚实步伐，海内外中华儿女翘首祈盼：中医未来的发展之路越走越宽广。