生物安全是事关国家与人类生存发展的大事。习近平总书记强调指出，要从保护人民健康、保障国家安全、维护国家长治久安的高度，把生物安全纳入国家安全体系，系统规划国家生物安全风险防控和治理体系建设，全面提高国家生物安全治理能力。这一重要论述是对总体国家安全观的丰富和发展，完善丰富了国家安全总体布局体系，有助于构建维护国家生物安全的政策、路径和举措，确保人民幸福安康、社会繁荣稳定、国家长治久安和人类文明永续发展。

生物安全，作为国家安全体系的重要组成部分，一般指国家有效应对生物因子及相关风险因素影响、威胁和危害，维护和保障国家社会、经济、公共健康与生态环境等安全与利益的状态和能力。生物安全，通常包括新发突发传染病与应用生物技术安全、实验室生物安全、生物资源和人类遗传资源的安全、外来生物入侵、农作物病虫害等安全内容。生物安全关乎人民生命健康、经济社会发展、社会大局稳定和国家安全，其重要性日益凸显，须高度重视，切实提高国家生物安全的治理能力和水平，为国家安全构筑坚固的屏障。

系统规划国家生物安全风险防控和治理体系。生物安全领域来源多、时空广、频谱全，应对生物安全威胁，必须全盘考虑，全域防御，构建全谱性生物安全防御的支撑体系：一是国家生物安全组织指挥体系，包括各级指挥管理机构、运行机制、应急预案等；二是国家生物安全法律法规体系与制度保障体系，包括生物安全法、传染病防治法、野生动物保护法等法律法规及决策咨询制度、监测预警制度、应急预演和救援制度、生物及其制品进出口的安全风险防范与控制制度、生物安全的国家报告制度等；三是国家生物安全风险评估和防控体系，包括确定风险物质的性质、来源、危害途径和危害程度，以及各种重点目标防控和处置措施等；四是国家生物安全风险应对策略优化体系，包括事件发生、发展与成灾的态势分析，预测预警措施与筛选优化等；五是国家生物安全防御物资与装备研发及保障体系，包括防控物资研制、关键技术平台和基础设施建设等；六是国家生物安全信息网络体系，包括重要目标区域信息网点和基础数据库建设，以及应急处置与救援人员、可调用物资装备等资源数据库。

全面提高国家生物安全治理能力。坚持平时和战时结合、预防和应急结合、科研和救治防控结合，加强疫病防控和公共卫生科研攻关能力建设。打通条块分割的生物安全管理格局，在各级政府建立权威的生物安全管理机构，建立多部门联合处置的分工协调机制，实施统一领导、协调和指挥。加强战略谋划和前瞻布局，完善疫情风险研判、评估、决策、防控协同机制，及时有效捕获信息，及时采取应对举措。健全重大疫情应急响应机制，建立疫情蔓延进入紧急状态后指挥、行动、保障体系，完善突发重特大疫情防控规范和应急救治管理办法，平时准备好应急行动指南，紧急情况下迅速启动。

不断提升国家生物安全国际话语权。生物安全是人类面临的共同挑战，需要世界各国的共同合作、携手应对。要积极践行人类命运共同体理念，扩大生物安全领域国际合作，建立各国间生物安全政策、规划、法律法规及部门共享机制，加强生物安全领域情报信息资源共享和信息交流，积极为维护世界生物安全做出积极贡献，努力架起生物安全的全球防线。积极参加国际生物履约，高度重视并倡议国际社会积极参与并履行《生物多样性公约》《禁止生物武器公约》《国际植物保护公约》《国际卫生条例（2005）》等生物安全领域的国际规则，推动防扩散和风险管理的目标，增强缔约国全面认真履约的政治意愿，推进全球生物安全治理，守护全人类的生命安全与健康福祉。

（作者为中国人民解放军国防大学国家安全学院教授）