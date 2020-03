湖南省科技厅发布的全国首个面向外国专家的防疫动漫英文微视频《科学识疫正确防疫》

《新型冠状病毒肺炎防控和诊疗指南(英文版)》

新冠肺炎疫情是全人类面临的共同挑战。在世界各国携手应对、守望相助的今天,中外文化界也通过多种形式助力全球抗疫。随着中国疫情防控形势持续向好、生产生活秩序加快恢复的态势不断巩固和拓展,中国的抗疫经验和战“疫”精神也通过一条条短视频、一本本图书传递出去,这其中既有“硬核”防疫知识,也有携手共建美好家园的殷切期盼。

视频短 情谊长

疫情期间,很多中外人士选择用短视频的形式进行防疫科普宣传,相互鼓劲加油,为受疫情影响地区人民献上最真挚的祝福。短视频虽小,却传递着中国人民和世界人民无比深厚的情谊,展现出中外携手、共同抗疫的决心。

湖南省科技厅于2月15日发布全国首个面向外国专家的防疫动漫英文微视频《科学识疫正确防疫》,用通俗易懂的语言、生动活泼的画面,介绍了新型冠状病毒的灭活方法、传播途径、易感染人群等信息,为外籍人士及时获取病毒防控知识提供参考。

除了介绍防疫知识,短视频也成为介绍中国防疫经验的有力手段。

不久前,日本导演竹内亮拍摄的纪录短片《南京抗疫现场》登上日本雅虎首页。日本富士电视台、朝日电视台、TBS电视台等纷纷制作特辑,邀请竹内亮讲述中国抗疫故事。

在这部短片中,南京人居家隔离、无接触点餐、线上云课堂等抗疫期间的生活场景被竹内亮用镜头忠实记录下来。他说,希望这部短片能够帮助日本人了解中国抗疫的真实情况,从中获得启示。

同样行动起来的还有深圳女孩刘洁。她制作了一个英文演讲抗疫视频《We Are All Fighters》(《我们都是战士》)。视频的画面大部分是中国人民在第一线抗击疫情的镜头,配上刘洁铿锵有力的英文演讲,给观众以极大震撼和鼓舞。

刘洁说:“为什么这个视频的题目叫《We Are All Fighters》?因为我觉得疫情给我们带来的影响不仅仅是生病了,它可能给我们的社会、经济、生活都带来方方面面的影响,所以我们每一个人都应该去抗争,做一个fighter(战士)。”她希望更多国外友人能够看到这个视频,给全世界所有抗击疫情的人带来力量,鼓励所有人像战士一样战斗到底。《We Are All Fighters》2月21日首发后,短短数天总播放量就超过2亿。

此外,山东广播电视台联合山东省人民政府外事办公室发起“全球心连心携手战疫情”短视频征集活动,受到海内外人士积极响应。来自阿尔巴尼亚、埃及、罗马尼亚等30余个国家和地区的汉学家也通过中国文化译研网,用短视频的形式祝福中国,呼吁全球合作共抗疫情。

字有别 爱无疆

与短视频鲜活生动的画面不同,出版领域的抗疫国际合作更为“硬核”。

为促进世界各国在应对新冠肺炎疫情方面的经验交流,在国家卫生健康委员会相关司局指导和支持下,人民卫生出版社与中华预防医学会展开合作,组织专家对新冠肺炎防控和诊疗方案进行编译出版,于3月1日推出《新型冠状病毒肺炎防控和诊疗指南(英文版)》一书,供各国读者免费在线阅读。

除疫情防控的卫生知识外,陕西师范大学出版总社出版的《新型冠状病毒感染的肺炎疫情下心理健康指导手册》,不久前正式出版英文版,为国外读者了解疫情期间如何保持心理健康提供帮助。

少儿读物方面,捐赠版权的倡议一出,就得到多方云集响应。

2月29日,国际儿童读物联盟主席张明舟在朋友圈发布了一条倡议:恳请中国创作者、出版人将已经出版的新冠肺炎疫情有关童书的版权捐献出来,恳请译者免费将这些抗疫童书译成外文,以更好地支持全球携手抗疫。

截至3月3日晚,张明舟已经收到40余家出版社发来的图书信息,报名译者超过百人,涉及的语种包括英、日、法、德、俄、西等。这些童书国际版权的捐赠均已获得著作权人同意,展现出人间大爱。

张明舟说:倡议的目的是希望中国童书界抗击疫情的智慧成果能够帮助世界各地受疫情影响的孩子们,抚慰他们的心灵。

出版界、翻译界与伊朗进行抗疫图书出版合作的故事更让人印象深刻。

伊朗疫情发生后,该国资深出版人通过中国文化译研网寻求防疫图书版权合作,得到中国多家出版社积极响应。经过初步筛选,译研网将符合需求的31本图书推荐给伊方,在短短4天时间内完成了中伊双方选书工作。伊方目前已选定《张文宏教授支招防控新型冠状病毒》《新型冠状病毒肺炎防控指南漫画版》和《新型冠状病毒感染防护》3本图书优先翻译出版。为支持伊朗抗击疫情,相关国内出版社决定授予伊方免费版权进行翻译出版。

翻译工作随后紧锣密鼓展开。德黑兰大学孔子学院外方院长阿明带领团队加班加点将《张文宏教授支招防控新型冠状病毒》翻译成波斯语,只用了不到一周时间,目前已在伊朗总统府下属战略研究中心进行了电子版发布并提交伊朗卫生部,供伊朗民众免费下载阅读。

伊朗一家儿童出版社负责人阿里·哈卡巴赞则从译研网推荐的图书中选择了《新型冠状病毒肺炎防控指南漫画版》和《新型冠状病毒感染防护》两本读物。阿里·哈卡巴赞认为,目前伊朗市场上缺少关于新冠肺炎防控的通俗读物,而中国的有关读物通俗易懂,可以推荐给伊朗读者。

中国推动抗疫经验交流、信息沟通方面的工作得到国外出版界点赞,不少国外出版界人士表示愿意进一步加强与中国的合作。

波兰马尔沙维克出版集团总裁阿达姆·马尔沙维克在接受媒体采访时说:“中国政府的抗疫措施被许多国家、政府和医院作为典范,我们正在把它们翻译成波兰语,把中国经验传递给所有需要的人。”印度皇家柯林斯出版社董事长莫罕·卡尔诗表示:“中国政府向全球共享信息,与各国共同抗疫,这是对全人类负责的做法。皇家柯林斯出版社将与中国的大学教授合作,以英语和印地语出版新冠肺炎疫情防控图书,将中国的防疫经验介绍给更多读者。”