国内绝大多数地区已是低风险地区

人民网北京3月22日电 （记者熊建）3月21日，中国内地新增本土确诊病例1例，为广东省报告的境外输入关联病例。目前，全国绝大多数地区已是低风险地区。这是今天国务院联防联控机制举办的新闻发布会上，国家卫健委新闻发言人米锋介绍的情况。

截至3月21日，有19个省份报告境外输入病例，其中最近7天内，有9个省份报告首例境外输入病例，病例来源国数量从12个增加到22个。“目前全球疫情已蔓延到180多个国家和地区，要严防境外疫情输入，按规定落实检疫、转运、治疗、隔离等措施，确保闭环运作。”米锋说。

交通运输部运输服务司副司长王绣春介绍，截至3月21日，北京市、湖北省恢复了省内的道路客运运行，其他29个省份和新疆生产建设兵团恢复了省际省内的道路客运，四川、浙江、河南、贵州、云南、山东等劳务输入输出的省份，在落实防疫措施、严格控制客座率、加强安全管理的基础上，扎实做好农民工“点对点”返岗包车运输组织工作。春节后，累计发送包车13.8万趟次，运送农民工302万人。