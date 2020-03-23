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宅在家里天天玩手机 小心急性失眠找上门

2020年03月23日08:22 来源：科技日报

　　疫情期间，人们待在家里不出门，玩手机、看电脑似乎成了许多人打发时间的主要方式。加之铺天盖地的疫情新闻牵动情绪，随之而来的就是失眠。要知道，睡眠是人类不可缺少的生理过程，人的一生中有三分之一的时间是在睡眠中度过的，其重要性不言而喻。

　　为什么睡前玩手机会失眠？河北省第六人民医院副院长张云淑对此问题进行了解答。

　　科学研究表明，睡前玩手机、看电脑确实会对睡眠产生一定影响。疫情期间长期在家，使用电子产品的时间大大加长，特别是睡觉前，有些人甚至养成了不看手机睡不着觉的习惯。

　　实际上，使用发光的电子产品会减少人体褪黑激素的产生，进而影响生理周期、影响睡眠。昼夜节律灵敏度曲线显示，在夜间眼睛对蓝光最敏感，睡前长时间暴露在这种光线下，就抑制了褪黑激素的分泌，让人难以入睡。

　　这种失眠该如何调整？

　　疫情期间作息不规律、睡前玩手机等因素，导致睡眠出现障碍，这种情况没有超过三个月的多为急性失眠。

　　对于这种急性失眠，一方面是药物治疗。另一方面可以调整睡眠卫生习惯。总的来说，就是要把床和人的睡眠建立合理的条件反射，要建立床只是用来睡觉的地方，不可以玩手机、看电视的这种观念。当你躺在床上超过二十分钟依然没有睡着，建议离开床去客厅。可以听会儿音乐、看会儿书，有了困意后再返回床上睡觉。

　　（来源：科普中国）

(责编：许晓华、李轶群)


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