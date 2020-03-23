发掘天然药物资源的价值

“民族药就像长在山间含苞待放的小花，‘养在深闺人未识’，不走出深山就难以保持生命力，也没法为更多人的健康服务。”云南省药物研究所原所长朱兆云是这样想的，也是按这一想法行动的。在朱兆云的办公室，满满当当的书柜里，厚厚的九卷《云南天然药物图鉴》系列专著格外引人注目。这是过去近20年，朱兆云带领团队对民族药调研的成果，也是她心血的结晶。

民族药通常源于少数民族的传统医药理论和实践。可是，由于长久以来主要在偏远地区应用，又有经验性强、成分和作用机理不易阐明等特点，如何传承与创新成为民族药发展面临的难题。30多年来，朱兆云悉心研究，助推它走向现代医药舞台。

要发掘、保护进而传承，首先要摸清民族药的家底。然而民族药一般散落偏远地区，有的甚至连文字记载都没有，更谈不上现代药理分析了。做好调查、正本清源，并非易事。

朱兆云和团队实施了“低纬高原地区天然药物资源野外调查与研究开发”项目，10多年来，团队成员顶着严寒酷暑，辗转在几万平方公里的崇山峻岭、高原草甸之中。

“有一次在怒江调查，连日降雨，滚落的山石差一点就砸中了我们的车子。”朱兆云说。野外调查中，这样的经历不止一次。

基于野外调查编研的《云南天然药物图鉴》收录了4392种天然药物，野外调查与研究开发项目获得了2012年的国家科技进步奖一等奖，而这只是成果的一部分。采集标本10万余份，拍摄原生态彩色照片近16万张；发现新分布药用植物93种，翻译民族药名5567个，收集附方5816个，确证药物基原1679种……

“我们做资源调查，是基础性、公益性的工作，短期难有经济效益，却能让全社会受益，为天然药物资源的保护和持续开发利用提供支撑。”朱兆云说，“民族药是有大作用的，不挖掘它们的价值就十分可惜。”

在民族药资源调研的基础上，云南省药物研究所逐渐建立了一套药物筛选方法和评价体系，一系列产业化探索让一些古老的民族药焕发了活力。“云南生物多样性丰富，天然药物资源占全国总数的51%，省内各少数民族都有独特的用药经验，发展民族药我们责无旁贷。”朱兆云表示。

朱兆云说，团队的研究和实践证明民族药创新发展路径是切实可行的，希望未来有更多的人投身民族药的创新开发。“我相信，经过一代代科研人员的努力，我国的民族药一定能走向世界。”

《 人民日报 》（ 2020年03月23日 19 版）