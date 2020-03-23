湖北省内外人员返汉凭码通行 省内离汉需做核酸检测

随着疫情逐步得到控制，湖北省内复工和人员离省返岗逐渐提上日程。自3月10日湖北启用全省通用健康码以来，人员凭借健康码逐步恢复流动。3月22日，武汉市新冠肺炎疫情防控指挥部下发了关于进一步加强人员流动管理的通知（以下简称“通知”），明确了湖北省内外人员返汉、省内人员离汉的政策。

据国家卫健委最新数据，湖北已连续4日无新增确诊病例。对于近日网传“武汉有新增复阳病例”，武汉市卫健委官网于3月22日凌晨发文对提及病例逐一回应，并表示武汉市新冠肺炎新增确诊病例为零，均为各医疗机构、各级疾控部门依法依规进行网络直报，数据客观真实。

面对向好的疫情防控形势，通知要求武汉市内跨区卡点一律取消，执行无疫情小区人员出入管理规定 ，即返工返岗人员上下班凭健康码 “绿码” 和单位出具的返工返岗证明，测温正常即可出入小区；逐步开通、恢复市内公共交通。

在湖北全省区域内，除离鄂离汉入汉防疫卡点外，其余防疫卡点已于3月18日全部撤除。低、中风险区域人员凭健康码“绿码”或现居住地村（社区）以上出具的健康监测证明，在全省低、中风险区域安全有序流动。

此外，通知明确，省内、省外人员返汉，按照 “谁主张、谁申请”的原则，即申请、即批复。省内人员凭健康码“绿码”通行，不附加其他手续。省外人员拥有外省健康码的，在进入武汉市境内防疫卡点时 “亮码通行”，即只需查验健康码、测温正常即予放行，不得要求另行提供健康证明（确实无法申领健康码的除外）、流动证明、流入地申请审批表或接收证明、车辆通行证等。

在3月19日，湖北省也曾发布公告，对于拥有外省健康码的人员，在湖北境内凭借健康码并测温正常即可放行。外省来鄂人员，可通过“鄂汇办”App、国家“互联网+监管”小程序、支付宝小程序、“鄂汇办”微信小程序申领湖北健康码。

对于省内人员离汉，通知也明确，需由所在辖区和行业主管部门受理申请，相关部门做好核酸检测并出具健康证明，由责任单位按要求放行。

目前已有浙江、广东等地明确认可湖北健康码。如3月18日，杭州率先拥抱湖北复工人员，湖北人持有绿码可以回杭州上班不隔离；3月19日零时起，深圳对符合要求的除武汉外的湖北入深返岗人员不再实施14天居家或集中隔离。

据湖北省人社厅早前统计，截至3月20日，全省已有约12万名务工人员离鄂，顺利返岗。其中，3月14日上午，咸宁通城县43名外出务工人员乘坐城发公交集团的长途大巴，前往浙江义乌返岗上班；3月16日至今，在浙江、江苏等地的帮助下，宜都已开出38辆专车，将755名务工人员送返工作岗位；3月19日，广东主动对接，派出两趟“点对点”务工人员返岗高铁专列，将1600余名荆州籍务工人员接到广州、东莞、深圳等地。

国家卫生健康委规划司司长毛群安在3月20日的国务院联防联控机制新闻发布会上也表示，目前全国低风险县域已占98%，各地依托全国一体化平台，正在深入推广健康通行码互信互认。

但是，目前明确认可湖北健康码的地区并不多。仍有不少湖北人员被拒绝返工返岗，或在持健康码的情况下，仍需自费集中隔离14天。在3月18日湖北举行的新闻发布会上，湖北省副省长曹广晶表示，由于现在还处于疫情防控期间，企业复工复产还存在不少困难。现在湖北已在全省推广健康码，恳请兄弟省市对于湖北省中、低风险市州外出务工的人员给予关照和支持。（记者 陶凤 王晨婷）