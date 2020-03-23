平凡的岗位，不平凡的坚守

疫情防控是一场人民战争，各行各业都在全力奋战，广大人民群众众志成城、共克时艰。本期大家谈，我们选登三篇读者来稿，说说不同岗位的坚守、凝聚战胜疫情的力量。

——编 者

做家园防疫卫士

张 翼

我是一家物业公司的物管员。岗位虽小，但职责不小。我们每天都要对所负责的小区、办公楼进行多次环境消杀，严格管控进出人员，严格进行体温测量，第一时间向社区上报疫情防控情况。

疫情防控中，我们也会面对一些急难险重的任务。有一次，突然接到通知，要求配合社区进行入户摸排登记。在挨家挨户的沟通中，我们既要了解居民的真实情况，也要宣传个人防护措施，还要消除不必要的恐慌情绪。有的老旧小区没有电梯，6层楼需要一层一层地爬。在社区、小区业委会和物业人员的共同努力下，我们分工入户摸排了200余户。不少业主会跟我们说一声“辛苦了”，我们很感动，特别感谢小区业主的理解和配合。

面对疫情，我们也会害怕，但只要工作需要，我们就要尽自己的责任。靠一个口罩、一支体温计守护家门口的防线；靠一双手套、一瓶消毒水，对抗看不见摸不着的病毒。做一名家园防疫卫士，为尽快打赢这场战争贡献一份力，这就是我们的本职工作。

守好空中这班岗

贺之晏

作为一名空乘，我飞行了12年，每年春节都是在飞机上过的。这一天，最好吃的年夜饭是飞机上的饺子，最开心的是在跨零点时俯瞰大地上绽放烟花，最重要的工作是安全送旅客回家，最值得纪念的是拍一张机组大合影……这些都是我们民航人的新春传统。然而今年大年三十的航班上，我们都戴上了口罩，有了第一张集体戴口罩的春节机组合影。航班结束时，我们跟旅客道别的方式变成了“做好防护，早点回家”。

回想这段时间以来，民航人肩负更特殊的使命，也要接受更严峻的考验。有的航班紧急执飞支援武汉的包机，有的空乘在面对任务时挺身而出，有的航班座位上装满了筹集来的各种紧缺物资……第一时间把温暖传递给最需要的人，第一时间把物资运输到最需要的地方，我们责无旁贷。

如今，我和同事们还在空中忙碌着。口罩虽然挡住了笑容，但挡不住热情的服务。这依然是需要坚守的岗位，我们依然要尽到安全护送旅客的职责。当航班抵达终点，我们的服务也要抵达人心。

服务好群众需求

胡海智

我是一名卫生计生综合监督执法人员，疫情防控期间加入当地的督查组。虽然不能像医务工作者那样在一线救死扶伤，也不能像科研人员那样在实验室进行科研攻关，但我们所进行的每一份调查、收集的每一个数据、作出的每一次建议，都在为疫情防控工作出谋划策，为维护经济发展和社会稳定出一份力。

疫情防控不只是医药卫生问题，而是全方位的工作，各项工作都要为打赢疫情防控阻击战提供支持。口罩能不能买得到？菜价是不是稳定？这些都是老百姓关心的问题。对此，我们发现问题不留死角、反映问题一针见血，在实打实、硬碰硬的督查工作中，一些囤积居奇、哄抬物价的商家被依法查处，一些不负责任的干部被严肃问责。与此同时，当地老百姓的菜篮子、米袋子稳了，消费回归理性了，市场秩序恢复正常了。

群众的需求在哪里，工作的重心就在哪里，用力的方向就在哪里。以对百姓高度负责的态度，认真履责、踏实工作，我们就一定能打赢这场没有硝烟的战役。

《 人民日报 》（ 2020年03月23日 05 版）