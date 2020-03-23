让全民医保更好保障病有所医

随着医保制度改革的进一步细化落实，不仅将实现应保尽保，也将更加高效、精准地保障人民群众的基本医药需求

医保基金是人民群众的“保命钱”，医保制度的改革关系到每一位参保人。近日，中共中央、国务院印发《关于深化医疗保障制度改革的意见》。《意见》指明了今后一段时间医疗保障制度改革的方向，为全面建立中国特色医疗保障制度描绘了路线图。

医疗保障是民生保障的重要内容。党中央、国务院对此高度重视，持续健全完善医疗保障制度。特别是党的十八大以来，医疗保障制度改革持续推进，在破解看病难、看病贵问题上取得了突破性进展。目前，我国已建立了世界上规模最大的基本医疗保障网，全国基本医疗保险参保人数达13.5亿人，参保率稳定在95%以上；医疗保障基金收支规模和累计结存稳步扩大，整体运行稳健可持续。同时，随着人民群众对健康福祉的需要日益增长，医疗保障领域发展不平衡不充分的问题逐步显现，表现为制度碎片化、待遇不平衡、保障有短板、监管不完善、改革不协同等方面，亟须进一步深化改革。

党的十九大报告提出，要完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，全面建立中国特色医疗保障制度。深化医保制度改革意见的出台，体现出党中央研究部署国家治理急需的制度、满足人民对美好生活新期待必备的制度的深谋远虑和人民情怀。《意见》从增进民生福祉出发，围绕坚持和完善中国特色社会制度，明确了深化医保制度改革的目标、原则与方向，发出了医保制度从有到好、从广覆盖到高质量的改革动员令。随着新一轮医保改革大幕开启，人民群众的健康福祉和医疗获得感，将获得坚实的制度支撑。

《意见》部署的医保总体改革路线图，可以用“1+4+2”来说明。“1”是改革目标，力争到2030年，全面建成以基本医疗保险为主体，医疗救助为托底，补充医疗保险、商业健康保险、慈善捐赠、医疗互助共同发展的多层次医疗保障制度体系。“4”和“2”犹如医保的“四梁两柱”，即健全待遇保障、筹资运行、医保支付、基金监管4个机制，完善医药服务供给和医疗保障服务2个支撑。如果说基本医保制度是一栋大厦，此前全力扩面，覆盖了全民，大厦从无到有，主体初步建成；今后，通过统一制度、完善政策、健全机制、提升服务，将使医保的“四梁两柱”更加成熟定型，大厦更加稳固。

坚持保基本、促公平、筑底线、可持续，是此轮深化医保制度改革的重要特征。《意见》直面现实焦点、难点问题，提出的改革举措针对性强，可操作性也很强。例如实行医疗保障待遇清单制度，有利于缩小地区待遇差距；通过提高年度医疗救助限额、合理控制政策范围内自付费用比例等措施，进一步减轻贫困群众医疗负担；针对药品耗材价格虚高、欺诈骗保等群众反映强烈问题，提出深化药品、医用耗材集中带量采购制度改革……可以预见，随着医保制度改革的进一步细化落实，不仅将实现应保尽保，也将更加高效、精准地保障人民群众的基本医药需求。

民生无小事，枝叶总关情。医保制度既要照顾到参保人的需求，又要确保基金不花超、花得好、花得精准有质量。这意味着改革不可能一蹴而就，而是要结合中国国情，增强医保、医疗、医药联动改革的协同性，不断提升治理能力，确保医保制度高效运转。用持续不断的深入改革，全面建立中国特色医疗保障制度，必能更好保障人民群众病有所医，为健康中国建设奠定坚实基础。

《 人民日报 》（ 2020年03月23日 05 版）