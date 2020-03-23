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让返岗复工的路更温暖

汪晓东

2020年03月23日08:20 来源：人民网－人民日报

随着国内疫情防控形势持续向好，各地也在积极有序推进企事业单位复工复产。为了让湖北籍外出务工人员顺利返岗，各地采取了不少专项措施，如开行返岗复工专列、专车，开展“点对点、一站式”用工对接，推行健康码互认等，这些举措有力推动了复工复产，也让湖北籍员工备感温暖。

在这次抗击疫情的斗争中，湖北特别是武汉人民付出了巨大牺牲，作出了重大贡献。疫情防控取得积极成效，是习近平总书记亲自指挥亲自部署和党中央坚强领导的结果，是全党全国全社会共同努力、团结奋斗的结果，同时也离不开湖北和武汉人民的顾全大局和甘于奉献，他们理应得到更多关心。

湖北是劳动力输出大省，常年出省务工人员600万左右，他们在各自岗位上为经济社会发展尽心出力。在落实防控措施的同时，让湖北籍外出务工人员有序返岗复工，是全国各地和社会各界的共同责任。进一步为他们的复工之路打通堵点、补上断点，需要我们采取更多暖心之举。

《 人民日报 》（ 2020年03月23日 01 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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