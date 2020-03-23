人民网武汉3月22日电 （记者贺广华、范昊天）满目春茶，层层叠叠。今年开春气温升得快，湖北省五峰土家族自治县茶农谭从新家的6亩茶园，早早地就冒出了新芽。他去茶园查看长势，眼看快要采摘头道茶了，但在这个不寻常的春天，他却有些着急。路遇检查疫情防控的县委书记陈华，他忍不住发问：“今年茶叶收入，到底还有没有指望？”

“有！”陈华郑重地回答：“请放心，我们一定会想办法。”五峰是湖北省级深度贫困县，21.9万亩生态茶园，是当地脱贫致富的主导产业，事关全县七成人口就业和生计。作为湖北疫情防控首批低风险县市，连日来，全县13万茶农走进千山万岭采摘新茶。

家住采花乡苦竹坪村的谭从新来到收购点，按防控要求与茶农们拉开两米远，有序排队、测体温、登记卖茶。3月22日晚，记者电话连线谭从新，他说：“采了半个月茶，卖了近5000块，收入不如往年，不过在政府的扶持下能挺过去。”

阳春时节，万物复苏，荆楚大地一片繁忙。为统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展，湖北省有序组织春耕生产。无疫情乡村的村民做好体温监测和必要防护，可外出备耕春耕；有疫情村在确保能防控、不扩散前提条件下，恢复生产。

“天气晴好，青苔长得太快了，根本忙不过来。”3月22日一早，湖北罗田县白庙河镇马面冲村村民江亦琼请来几个帮工，在虾稻田里忙着换水、消毒、投饲料、除青苔。马面冲村是无疫情村，2月底开始，按照各家田地大小和劳动力数量，村组制定下地生产排班表，分时下地、分散干活。“现在不用排班分时了，还可以请工。”江亦琼告诉记者。

湖北水产养殖面积800余万亩，2019年水产总量469万吨，连续多年居全国淡水水产产量前列。为不耽误生产，江汉平原重点水产养殖县市千方百计调度所需物资，池塘苗种投放面积超过80%，数量达23.5万吨。

“春耕正忙，多亏村干部送来种子。”荆门市掇刀区荆东村村民荔学琦看着自家播下的早玉米苗，开心说道，农资门店恢复营业了，需要什么发微信上报村委会，村干部会及时代购，送货到家。眼下，湖北早稻生产资料基本进村到户。

春耕生产，农机是关键。当阳组织全市农机合作社，线上对接农户，开展订单作业等“一条龙”服务。据了解，湖北已调度80余万台农机具投入春耕生产，完成耕整地面积近400万亩。

“庄稼一枝花，全靠肥当家”。为弥补春耕用肥缺口，宜昌、荆门等重要磷肥产区24家磷肥企业全部开工，产能复产率超过八成。

《 人民日报 》（ 2020年03月23日 01 版）