不做孩子成长过程中的过客，而是停下匆忙的脚步，用心聆听孩子的内心

“教育技巧的全部奥秘，在于爱护与陪伴”。这段特殊的时期，越来越多家长在陪伴孩子的过程中，重新反思教育的本原、重新梳理亲子关系的构建，也重新打量父母之于孩子成长的定位和作用。不做孩子成长过程中的过客，而是停下匆忙的脚步，冷静审视、沉淀教育理念，用心聆听孩子的内心。

陪伴的第一步，是“相互走进”。以往寒暑假，一些家长会安排大量的学习任务为孩子“充电”，拼命赶超、密集输入、不断加压，导致孩子在紧张的学习安排中，无暇体悟生活、观察世界。在当下假期，父母可以更多关注与反思平日里无暇在意的问题，让这段“暂停”时光成为与孩子增进了解、修复关系、促进沟通的最佳时机，真正“蹲下来”“静下来”“慢下来”，近距离观察、了解孩子，倾听孩子心声、尊重孩子人格、回应孩子诉求，让孩子感受心与心的交流与共鸣。

陪伴的第二步，是“共同成长”。共同成长是家庭教育的重要目标，是指父母同孩子在相互陪伴中彼此帮助、共同进步。其中很重要的表现，是在共同阅读、运动、劳动的过程中，形成好的习惯。叶圣陶先生曾说，教育就是培养习惯，衡量教育是不是成功就看有没有形成良好的习惯。父母可以与孩子一道，从有规律的作息、有序的学习和生活开始，规律阅读、规律劳动、规律锻炼，在互相帮助、督促的过程中，养成良好行为习惯，也帮助孩子实现有价值的自我成长与进步。

陪伴的第三步，是“涵养家庭”。家庭是开展教育的第一站。家庭生活，处处皆教育。这也使得家风、家庭氛围成为一种无声的力量，滋养孩子生命的底色。父母在与孩子相互陪伴的过程中，要注意营造温馨幸福、积极健康、民主和谐的家庭氛围。夫妻之间、父母与孩子之间、长辈与晚辈之间，应当平等倾听和交流，学会换位与共情，相互理解、相互关心、相互鼓励。用爱滋养家庭，丰富孩子的心灵、提升孩子的幸福感，也提升家庭教育的质量。

人们常说，教育就是一棵树摇动一棵树，一朵云推动一朵云，一个灵魂唤醒另一个灵魂。期待在这个特殊的假期，父母能用最温暖的陪伴，给孩子最好的教育。

（作者为北京海淀实验小学校长，本报记者赵婀娜整理）

《 人民日报 》（ 2020年03月23日 11 版）