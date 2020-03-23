飞北京国际航班从12个指定点入境

新华社电 民航局、外交部、国家卫生健康委员会、海关总署、国家移民管理局3月22日发布关于目的地为北京的国际航班从指定第一入境点入境的公告（第2号）。公告说，依据《中华人民共和国国境卫生检疫法》和《中华人民共和国民用航空法》有关规定，决定所有目的地为北京的国际客运航班均从指定的第一入境点入境。

公告指出，自3月23日零时（北京时间）开始，所有目的地为北京的国际始发客运航班均须从天津、石家庄、太原、呼和浩特、上海浦东、济南、青岛、南京、沈阳、大连、郑州、西安12个指定的第一入境点入境。各航空公司航班指定的第一入境点可以在民航局、航空公司官网上查询。

乘坐上述国际航班的旅客在第一入境点实施检疫并办理入境手续，行李清关。检疫符合登机条件的旅客可搭乘原航班入京。腹舱所带货物在北京清关。

目的地为北京的国际航班指定第一入境点的安排及相关措施将根据疫情变化情况适时调整。

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民航局公布指定的第一入境点

中国国际航空第一入境点为天津、石家庄、呼和浩特、沈阳、大连、上海、青岛、郑州、西安；中国南方航空第一入境点为沈阳、济南；海南航空第一入境点为太原；阿联酋航空第一入境点为上海；阿联酋阿提哈德航空第一入境点为西安；埃塞俄比亚航空第一入境点为太原；大韩航空第一入境点为青岛；俄罗斯航空第一入境点为天津；韩亚航空第一入境点为大连；马来西亚亚洲（长途）航空第一入境点为郑州；泰国国际航空第一入境点为石家庄；新加坡航空第一入境点为南京。