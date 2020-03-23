像复工复产一样有序恢复正常生活

随着疫情防控形势好转，武汉无疫情小区居民从3月21日起可以有序下楼活动，小区内的商店可以对个人出售商品。据《长江日报》报道，武汉青山区和武昌区的部分社区、小区秩序井然，居民打球散步晒太阳，锻炼不扎堆，社区小超市门口有志愿者值守，分批放行。

如何有序开放小区，成为近期社会关注的话题，不仅武汉等疫情严重地区对此颇为关注，在其他地区，封闭式管理同样需要向正常生活秩序过渡。央视《新闻1+1》连续两天的报道都聚焦在小区开放话题上，这也彰显出有序开放小区、恢复正常生活的重要性。

各地疫情形势不同，开放小区的进度和方式也存在差别。疫情较轻地区，有些早已解禁小区，但解禁必须组织严密，过程平稳有序，一旦出现一窝蜂外出、人群扎堆式聚集，就存在疫情反扑的风险，更何况当前国外输入病例增多，防控仍不能懈怠，因此小区开放的步子不能迈得过快过大。

有些地方宁紧毋松，仍然凭条外出、严防死守，一概拒绝外来人员和车辆，或者不认可外地的健康码，随意实施隔离，如此操作同样不可取，这看似负责任，实则是过于教条，缺乏灵活与担当，不仅给居民增添了很多不必要的麻烦，而且还扩大了疫情对于生产和生活的影响。

疫情期间，学校停课不停学，通过上网课等方式，让学生尽量不耽搁学习，兼顾到了防疫与学习。疫情形势好转后，各地渐进式推动复工复产，也处理好防疫与工作的关系。工作、学习、生活，是社会活动的三个主要方面，都需要得到兼顾，居民日常生活需要像工作和学习那样受到重视。

疫情对于居民生活的影响，丝毫不亚于对于企业生产的影响。在一些地方尤其是疫情严重地区，居民居家隔离很久，活动范围受到限制，无论身体还是心理，都会受到一定程度的影响。一家人长期在一起，难免会闹出点小矛盾，生活层面的这些影响亟待消除，强化疫情期间的心理干预，早就被列入防控举措当中，如今疫情情势好转，就有条件花更多精力，来维护居民的身体和生理健康。

复工复产与防疫兼顾，才能让社会从防疫状态慢慢恢复到正常的生产状态。居民身心健康恢复与防疫兼顾，才能让居民从防疫应急状态，慢慢恢复到正常的生活状态。升级小区管控操作可瞬时完成，但由紧到松地开放小区，却是一个循序渐进的细活，需掌握好进度、拿捏好分寸，如此方能做到善始善终，答好每道防疫考题。