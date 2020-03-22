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农业农村部：三个原因导致化肥价格上涨

2020年03月22日16:02 来源：人民网-人民健康网

人民网北京3月22日电 （李轶群）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会。会上，对反映化肥价格上涨问题，农业农村部种业管理司二级巡视员谢焱表示，根据跟踪调查，2月下旬到3月上旬，每吨化肥价格大概上涨50-150元不等。据分析，化肥价格环比上涨主要是三方面因素：

一是周期性波动。从今年价格走势上看，每到春耕备耕前期，化肥价格通常都有一定上涨，目前波动还在合理水平内。

二是化肥需求集中释放。因受疫情影响，今年化肥需求滞后，现在疫情防控形势好转，运输也基本打通，基层经销商集中备货，农民集中购买，化肥需求集中释放。

三是转运成本问题。化肥一般是公路、铁路、水路联运，码头、车站、货场装卸人手不足也造成转运成本上涨。

谢焱表示，下一步将会同工信、交通、发展改革等部门持续推动，采取有效措施，防止化肥价格的不合理上涨。

(责编：欧阳易佳、李栋)


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