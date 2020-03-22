公安部：对农资犯罪案件上挖源头、下追流向

人民网北京3月22日电 （董童）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，公安部食品药品犯罪侦查局巡视员、副局长杜岩表示，为扎实有效的推进打击假劣农资犯罪工作，公安机关重点加强了三方面工作。

广泛摸排线索，加强与有关部门的沟通对接，及时受理移交的犯罪案件。强化公安机关日常管控，梳理确定一批源头制假地、高危人员集中输出地，开展信息研判，深挖一批犯罪线索。加强与互联网企业合作，及时发现研判互联网销售假劣农资的线索，广泛发动群众和企业及时受理一批举报的线索。目前，公安部食品药品犯罪侦查局新媒体平台已公布了全国各省级公安机关的举报电话，各地也公布了本地的举报方式，欢迎广大人民群众积极举报。

第二，强化破案攻坚。对所有农资犯罪案件上挖源头、下追流向，开展全环节、全要素、全链条的打击，除恶务尽。对于重大跨区域案件，公安部将挂牌督办，一查到底。同时，要求各地公安机关严格依法办案，严格规范使用强制措施，防止执法过度。

第三，密切协同联动。在农资打假联席会议机制下，加强与农业农村、市场监管等部门的协调配合，健全行刑衔接的机制，畅通信息交流、情况通报、检测鉴定、案件移送等合作渠道，形成农资打假治理整体合力。