美国四州发布“居家令” 纽约现“重大灾难”

据新华社纽约3月20日电 继加利福尼亚州之后，美国纽约州、伊利诺伊州、康涅狄格州20日也发布针对本州居民的“居家令”。这些“居家令”涵盖纽约、洛杉矶、芝加哥等大城市，影响数千万人，以遏制新冠病毒传播。白宫20日晚发表声明说，美国总统特朗普已宣布纽约州出现“重大灾难”，命令联邦政府支援该州抗击新冠肺炎疫情。

纽约州州长安德鲁·科莫20日早些时候签署针对该州1900多万居民的行政令，规定全州所有非关键行业企业的工作人员居家办公以缓解新冠肺炎疫情。该行政令将于当地时间22日夜间生效。

科莫表示，纽约州将面临医用口罩、手套、防护服、呼吸机等医疗用品短缺问题。州政府正与美国陆军工程兵团合作，在全州范围内寻找适合改建成临时病房的场所。

美国约翰斯·霍普金斯大学最新数据显示，截至美国东部时间20日晚，美国新冠肺炎确诊病例已接近两万例，死亡250例。其中纽约州确诊病例占全美确诊病例40%以上。

纽约州确诊人数激增的原因除人员流动频繁外，也与该州提高检测能力有关。科莫20日表示，纽约州在过去两周大幅加强新冠病毒检测能力。仅过去一天，纽约州就完成了10000次检测。本周早些时候，科莫说专家预测纽约州的疫情峰值将在45天左右来临。

伊利诺伊州州长普里茨克当天也宣布了“居家令”，要求本州1200多万民众尽量居家。这一行政令将于21日生效，持续至4月7日。

康涅狄格州当天也公布了“居家令”。新泽西州州长菲尔·墨菲20日说，他计划在24小时内宣布类似命令。19日，加利福尼亚州已宣布“居家令”，要求全州近4000万民众尽量居家。疫情较为严重的华盛顿州3月16日起已经宣布关闭酒吧、餐馆及娱乐设施，并禁止50人以上的聚会。

美国政府20日宣布将限制出入美国与墨西哥边境的“非必要旅行”。措施将于21日生效。这与美国政府18日宣布的限制美国与加拿大边境的“非必要旅行”措施类似。

美国副总统彭斯新闻秘书凯蒂·米勒20日说，副总统办公室一名职员新冠病毒检测结果呈阳性。该职员未同特朗普或彭斯有密切接触。

美国空军20日证实，一名现役军人和一名防务承包商的新冠病毒检测结果呈阳性，两人本月早些时候去过国防部总部五角大楼。按照美国媒体说法，这是五角大楼内首次有人检测呈阳性。

观察

议员被曝“股票门” 美国抗疫蒙阴影

包括美国国会参议院情报委员会主席理查德·伯尔在内的多名美国国会参议员日前卷入“股票门”风波，美国媒体质疑这些议员利用职务便利提前获知相关信息，在美国股市因新冠肺炎疫情蔓延出现暴跌前出售所持股票。

分析人士指出，上述丑闻暴露出美国选举政治中政客对选民当面一套背后一套的虚伪面目，同时也给美国应对疫情的努力蒙上阴影。

据美国媒体报道，美国国会参议院1月24日曾听取白宫官员就疫情暴发风险所做的闭门简报。此后至纽约股市2月下旬出现暴跌期间，伯尔等多名参议员各自名下价值数十万至数百万美元不等的股票被出售。而在抛售前几天，伯尔在媒体联名撰文表示，美国如今比以往更能够应对突发公共卫生威胁，例如新冠病毒。

媒体报道的有抛售行为的参议员还包括共和党籍参议员凯莉·莱夫勒、詹姆斯·英霍夫以及民主党籍参议员黛安娜·范斯坦，其中莱夫勒的丈夫杰弗里·斯普雷彻还是纽约证券交易所的董事长。

伯尔20日发表声明说，他当时决定出售股票的唯一依据是公开新闻报道，他已要求参议院道德委员会对此事进行全面审查。其他涉事参议员也都声称自己没有不法行为。

“股票门”事件引发美国舆论广泛批评。美国《华盛顿邮报》专栏作家珍妮弗·鲁宾评论说，伯尔有两大“道德罪名”，一是向公众掩盖新冠疫情的严重性，二是从中牟利。她说，伯尔的“股票门”不禁让人怀疑，华盛顿当初为什么执意淡化疫情风险。

美国2012年出台一项法律，禁止国会议员和职员利用非公开信息谋取私利。美国媒体报道说，当年一共有3名参议员投票反对该法案，其中就包括伯尔，3人中现在仍在担任参议员的也只剩他。

美国有线电视新闻网法律分析师埃利·霍尼格说，如果美国司法部、证监会或国会调查发现有国会议员从事非法或不当交易，国会可依据宪法将其驱逐。他也表示，目前关键的问题还有待解答，即伯尔是否非法根据内幕消息出售股票。如果是，他将面对严重后果。

中国国际问题研究院美国研究所副研究员杜兰认为，“股票门”事件暴露出美国“选票政治”的弊端。她说，在“选票政治”下，一切都是为获取选票服务，政客不去真正做事情，只是靠包装和语言来给选民留下好印象、吸引选民，他们关心的是个人的利益和前途而非民众的利益，正如在“股票门”中，议员一边说疫情可控一边抛售股票。

杜兰认为，“股票门”可能成为民主、共和两党党争的“新料”，并对总统选举的选情产生影响。随着疫情继续蔓延，“股票门”事件无疑将增加选民对政府的不信任感，加剧他们内心的恐慌。

分析人士指出，美国国会目前正处于讨论应对新冠疫情新一阶段救助法案的关键时期，参议院多数党领袖麦康奈尔表示希望下周早些时候可以提交总统签署。此时“股票门”被曝光可能会打击国会士气，损害华盛顿的公信力，给美国应对疫情的努力蒙上阴影。

新华社记者 孙丁 徐剑梅

（据新华社华盛顿3月20日电）