战“疫”一线背后的工作人员：一个多月瘦了8斤

人民网北京3月22日电 32714步、32731步，28466步……这是武汉市第一医院设备处的工作人员曹浩每天在医院内搬运医疗物资所走出的步数。

曹浩今年31岁，他的妻子也是该院胃肠外科的一名护士，参与一线工作时被感染，所幸症状较轻，正在隔离。一个多月来，除了偶尔回一趟家，其他时间曹浩几乎都在医院。

“物资随时会来医院，有时半夜到货，就立即起来卸货搬运。医用酒精、消毒液、消毒机等，不管50斤还是80斤一箱，一个人搬不动就几人一起扛。”曹浩称，自己和几个同事住在科室办公室，为晚上起来方便，就睡在折叠床或沙发上。

在搬比较较重的物资时，一不小心就可能受伤。曹浩说，他的一位同事在搬东西时累坏了腰，还是科室支援的推拿科技师帮他扎针灸，才得以缓解疼痛。

作为医院设备处的工作人员，曹皓和他的同事们还需要调试医疗设备。“医疗设备的安装和调试，专业性非常强，除了要能正常开机，还要保证所监测到的数据准确无误。”曹皓表示，有些医疗器械对温度有要求，例如血气分析仪，其所用试剂在室温20度左右时才能正常工作。

虽说是在室内，但每天的温度也在随着天气的变化而变化。“为了避免交叉感染，室内不能开空调。起初病房反映血气分析仪反复出问题，同事和厂家联系进行调试升级后，才保证了分析仪的正常运行。”曹皓说。

“隔离病房需用到很多平常只在重症监护室才用到的设备，各个援鄂医疗队带来的设备，很多接口与病房原有的不通用。有时候，连一个很小的氧气管路接头都需要一一更换。”曹皓表示，作为设备处的员工，我们需要想方设法来保障仪器能够正常使用。

一个多月来，曹皓不记得搬了多少设备，多少防护物资，但他记得最清楚的是自己体重的变化。“疫情开始前我150斤，过了一个多月后整整瘦了8斤，这也算是意外之喜了。”曹皓幽默地笑着说道。