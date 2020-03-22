戴口罩、一米线、拒食野味……疫情防控也是一场全民健康行动

人民网北京3月22日电 （记者崔元苑）去年，国务院关于实施健康中国行动的意见要求， 到2022年，全民健康素养水平稳步提高，健康生活方式加快推广，重大慢性病发病率上升趋势得到遏制，重点传染病等得到有效防控，致残和死亡风险逐步降低。而此次新冠肺炎疫情的爆发，更让我们感受到生命健康的重要，更加意识到文明生活与健康素养的重要。从这个意义上看，这场疫情防控阻击战，不啻为一次提升民众健康素养、健康行动推广、落地的有效契机。

如今，戴口罩、勤洗手、不随地吐痰、一米线、不乱扔垃圾、公共场所杀菌消毒、公筷公勺分餐制、禁食野生动物、云生活、非接触式消费……一场文明生活与健康素养的提升，正在广泛共识下快速普及，个体的自觉正形成推动整个社会文明前进的合力。

咳嗽打喷嚏遮口鼻，感冒戴口罩

口罩是预防病毒感染的重要防线。此次疫情期间，戴口罩已经成了每个人出门的标配，口罩的类型、功效和正确的使用方法也被广泛科普。

制图：人民网人民健康 孙丽娜

在北京，针对此次疫情，正在修改完善中的《北京市文明行为促进条例》，从引导广大市民群众提高文明素质，特别是在讲文明、讲卫生、讲科学的健康生活方式等方面进一步充实内容。包括咳嗽、打喷嚏要用纸巾、手帕或袖肘遮住口鼻，患有感冒、呼吸系统疾病应当配戴口罩。对乱扔口罩、酒精棉等不文明现象予以谴责。

保护自己，关爱他人。可以想见，戴口罩不仅是疫情特殊期间的防护手段，将来在流感高发季节，或者自身有呼吸道疾病时，戴口罩也会成为大家的自觉行为选项。

餐桌文明新风尚 公筷公勺用起来

围桌进餐容易产生细菌病毒交叉感染，增加食源性疾病的传播风险。新冠肺炎疫情发生以来，合餐的饮食习惯弊端更突出了。

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“公筷公勺摆上桌，分餐进食好处多。”近日，首都文明办联合北京市卫健委发出倡议，其中，关于公筷、公勺、分餐的倡议又一次被提及。

不只北京，甘肃省市场监管局和甘肃省文明办也在联合推进文明餐桌行动。而该省14个市州、48个县(市)区相继发布倡议书和行动方案，引导人们使用公筷公勺取餐，推行大型聚餐及农村红白宴席以自助分餐用餐。

江苏省泰州市则出台全国首个《公勺公筷使用规范》地方标准，指出公勺公筷为两人以上同桌共餐时，用以舀（夹）取菜（点）的勺子、筷子，是就餐者不与嘴接触的分餐工具，并从长短、颜色、标识等方面规定了公筷的制作要求。

其实，公开报道显示，早在非典期间，钟南山院士就呼吁在家庭中也要使用公筷。此次疫情期间，钟南山院士向公众详解家庭卫生消毒重点时，再次强调了这一点。

公筷公勺的使用，不仅有利于卫生健康，对于餐桌文明也是一种新风尚。对此，我们每个人既是参与者，更是受益者。

一米线是文明线，也是安全线

提起家人、亲朋聚餐，总是伴着亲情、温馨与愉快。但在这次疫情影响下，几次家庭聚集活动，给几个大家庭带来了致命的灾祸。此次疫情中，家庭性聚集、密切接触、人传人，是病毒得以快速传播的重要方式和途径。

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“距离产生美”，保持一定距离在生活场景中也是一种“健康防护”。

如今，在医院门诊大厅、在商场超市、在各行政服务网点，我们发现，排队区域增设了“一米线”，部分场所将“一米线”延至“一米半”。不少人逐步意识到：留足安全距离，既是自我保护，也是向对方表达善意。

超市结账、不凑堆；排队拿药，留足一米；同上电梯，一人一角；食堂相遇，笑而不语……在“口罩文明”之外，“一米线”也正逐渐成为一道文明线、安全线，窥见着一座城市的文明素养。

拒食野味，共谱文明餐饮

野生动物是自然生态系统的重要组成部分，但它同时也是鼠疫、SARS、新冠肺炎病毒等许多病原体的携带者和自然宿主。疫情发生后，禁食野生动物再次成为公众关注的焦点。

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华中农业大学教授陈焕春表示，当今人类新发传染病78%与野生动物有关，或者说来源于野生动物，这又一次给人们敲响了警钟。

2月24日，全国人大常委会出台《关于全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命健康安全的决定》，明确全面禁止食用国家保护的“有重要生态、科学、社会价值的陆生野生动物”以及其他陆生野生动物，包括人工繁育、人工饲养的陆生野生动物。

为避免各类疫病传播，安徽省亳州市生态环境局、亳州市文明办发出“保护野生动物拒食‘野味’倡议书”。湖南则发起“我承诺、我带头——拒食野生动物万人网络签名活动”，引起强烈反响。在广西南宁，市场监管部门下发禁止野生动物交易公告，南宁市所有生活类平台也被要求屏蔽、下架野生动物商品交易信息。

滥食野生动物，苦果最终还是由人类“买单”，因此，禁食野生动物则刻不容缓。

无接触式生活、开启“云端”全民体验

健康生活的便捷与高效同样需要科技的支撑。

疫情期间，为减少居民外出购物次数，防止交叉感染，很多社区大力推行“无接触购物”配送直供模式，开展“线上菜、网上餐、云逛街”的全方位服务，打造生活服务“防疫站”。

制图：人民网人民健康 孙丽娜

只要在手机上点一点，“手机下单、线下配送，零见面取货”，柴米油盐便可直接送到家门口。

同样，在此次疫情中，线上医疗服务也火了。各大平台利用互联网，向大众科普疫情防控知识，并联动全国的医生、专家展开线上问诊、心理援助等，百姓足不出户就能寻医问药。很多公立医院也纷纷在公号上开启了网询平台，在线接待患者就医。

不少慢病、常见病的患者都深有感触，“平日里用不来的线上诊疗，疫情期间派上了大用场。同样享受医保报销，还能在线结算，甚至还能药品配送，非常方便。”

这次疫情中，居民宅家的种种“不便”反而给了新科技、互联网+ 发挥优势和助力的巨大空间和实战机遇。买菜靠配送、看病靠问诊、上课靠直播、办公靠钉钉、健身也在线…… “无接触模式”正在悄悄改变着我们的生活方式。“云购物”“云买菜”“云办公”“云课堂”……这场线上生活也正在开启“云端”化全民大体验。（人民健康综合新华网、中国新闻网、新京报等）