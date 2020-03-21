中医药驰援国际疫情防控共促中医药瑰宝惠及世界

近日，中国民族医药学会国际交流与合作分会向中国驻日本大使馆、中国驻英国曼彻斯特总领事馆和国际友好人士捐赠了一批防疫物资：医用口罩、贞芪扶正片、道地黄芪和枸杞子。此物资由甘肃扶正药业提供。

国家中医药管理局突发公共事件中医药应急专家委员会委员、国家级名老中医刘景源教授嘱咐：“本批物资主要用于我国驻外大使馆外交官和对中国友好人士的立体防护，其中外科医用口罩用于工作时的日常防护，黄芪、枸杞子泡水代茶饮和口服贞芪扶正片互相配合，可以调动人体自身调节功能，提高人体免疫力、气阴双补、扶正固本”。

中国民族医药学会国际交流与合作分会常务副会长兼秘书长杨凯谈到：“滴水之恩当涌泉相报”。在我国抗疫形势最紧张的时刻，包括日本在内的很多国家都向我们伸出了援手。如今新冠肺炎疫情全球蔓延，我会以实际行动诠释了外交部的宣示，一方面向身在疫区的中国驻日本大使馆外交官、日本对中国友好人士实施定向捐赠，另一方面应急启动了《面向国际的中西医结合防治新型病毒性呼吸道传染病及多发病合作研究项目》。

全球进入战“疫”时间。病毒是人类共同的敌人，3月12日，外交部发言人耿爽主持例行记者会时强调，疫情没有国界。中方将同世界各国同舟共济、共克时艰，为夺取全球抗疫的最终胜利贡献中国力量和中国智慧，与各方一道在抗击疫情的过程中推动构建人类命运共同体。前外交部部长李肇星及夫人秦小梅、中国中医科学院院长、中国工程院院士黄璐琦、前驻外大使陈明明、黄桂芳、赵荣宪、郭崇立、吴思科、周晓沛、傅元聪和医药专家刘景源、卜海兵、朱晓新、宋柏林、杨明、王宏新、杨军、王庆侠、焦卫红、李浩、彭坚、杨凯、周步高等中医外交伙伴向奋斗在国外疫区的中国外交官致敬问候，为人类命运共同体加油！

在中国的抗疫方案中，“发挥中医药优势、坚持中西医结合”是核心内容，也是中国方案里的亮点，值得总结发扬和全球推广。自疫情发生以来，在尚未有特效西药和疫苗的情况下，中医药凭借历史上对付瘟疫的扶正祛邪治则和辨证论治方法，成为最好的特效药，参与到防控救治全过程，发挥了重要作用，与西医药并肩成为抗疫战场上的主力军。

中央指导组成员、国家卫生健康委党组成员、国家中医药管理局党组书记余艳红6日在湖北武汉举行的国务院新闻办公室新闻发布会上表示，中医药疗效确切，愿向国际社会分享中医药治疗经验。

只有基于科学数据才能确定高级别循证证据，才能评价中医药防治重大传染病的安全性和有效性，推进中医药现代化、国际化发展。正如黄璐琦院士率队的国家中医医疗队临床实践优化形成的“化湿败毒颗粒”发挥了独特作用，他们收集整理超过730G的临床数据显示，此次新冠肺炎疫情防控救治，中医药是全面、全程参与。当前疫情在多国蔓延。黄璐琦希望以此为契机，深化疫情防控中的中医药国际合作。“让中医药瑰宝惠及世界，这是构建人类命运共同体的必然要求，也是我国作为负责任大国的担当，更是中华民族文化自信的体现。”

面对这次新冠肺炎疫情的大考，中医人的答卷是令人“惊艳”的。中医治疫重视人体、自然和疾病的相互关系。从整体和系统的特性出发，通过调节人体气血阴阳从而达到“致中和”的状态，它是中国人几千年抗击疾病、研究人体生命奥秘的科学总结。中医药这种高度辩证的疾病防治观，蕴含着非凡的哲学意境和审美意趣。

近日，多家境外媒体报道称，自2月以来，美国不少地区用于缓解流感症状以及增强免疫力的中药订单数量几乎翻了一番，民众甚至开始抢购中药。意大利岐黄中医学院院长何骏证实，疫情暴发以来，意大利很多中药店根据中国中医药专家的药方调配了方剂销售，不仅是华人，不少意大利人也购买服用。中央指导组专家、天津中医药大学校长、中国工程院院士张伯礼说：“我们已经把相关中成药的使用经验以及临床观察报告翻成英文，和他们分享。中医药是中国的，我们愿意分享我们的经验，帮他们一块来抗击疫情。中医药愿意为世界人民的健康福祉贡献自己的力量。”

在新冠肺炎疫情全球蔓延的严峻形势下，我们中国积极向世界各国分享防控经验，并向多个国家派出医疗专家队伍及送去最及时的援助物资等，这充分体现了中国的大国担当与大国形象。同时，我们的中医药也随我们中国的专家队伍与支援物资一起走进各国抗疫前线，助力全球抗疫斗争。

同一个世界，同一个梦想，一方有难，八方支援，命运与共，共克时艰！面对全球抗疫对中国方案和经验的强烈需求，正是大力推动中医药走向世界的一次战略性历史机遇。当下，要以中医药做媒介，助力人类命运共同体建设，主动而坚定地把中医药推向世界。（稿件来源：中国民族医药学会网站）