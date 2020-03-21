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国家发改委：2017年以前批而未供的土地约1450万亩 存量盘活潜力较大

2020年03月21日16:29 来源：人民网-人民健康网

人民网北京3月21日电 （王国菁）21日，国务院联防联控机制就重大投资项目开工复工有关情况举行发布会。会上，自然资源部新闻发言人刘国洪表示，从目前掌握情况看，2017年以前批而未供的土地大概还有1450万亩，应该说存量盘活还有比较大的潜力。

“钱下来了就要快落地，地是很重要的要素。”刘国洪称，为满足项目用地合理需求，自然资源部采取以下两个方面的举措加大建设用地的合理供给。

一是改革计划管理，精准投放增量。在全国人大确定年度土地利用计划的总盘子以后，以往采取因素法，把计划指标分配给各省区市来用。在执行过程中，容易出现计划指标分配和项目用地需求不匹配的问题。今年开始，取消因素法分配，改为土地要素计划指标跟着项目走，只要是实在有效的项目，符合规划、产业政策和用地定额标准就给配计划。通过这一改革，增量的安排上能够做到更精准、更有效。

二是激励和约束并举加大盘活存量。一味的追求增量，忽视存量是土地利用和管理当中比较突出的问题。近两年，高度重视存量的盘活，建立起安排增量必须要盘活存量挂钩的机制。通过改革增量的配置方式，加大存量的盘活力度，能够满足复工复产重大投资项目合理的用地需求。

刘国洪介绍，2018年消化处置2015年以前已经批而没有供应以及闲置的土地分别是360多万亩和80多万亩。2019年消化处置2016年以前已经批出去没有供应和闲置的土地达到360万亩和80多万亩，两年共计890多万亩，相当于2019年全国安排的新增建设用地量大概500万亩的1.8倍。从目前掌握情况看，2017年以前批而未供的土地大概还有1450万亩，应该说存量盘活还有比较大的潜力。

(责编：刘卿、李栋)


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