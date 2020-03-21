国家发改委：加快推动新型基础设施高质量发展

人民网北京3月21日电 （许晓华）21日，国务院联防联控机制就重大投资项目开工复工有关情况举行发布会。会上，国家发展改革委基础司副司长郑剑表示，中央全面深化改革委员会已经审议通过了推进基础设施高质量发展的意见。对于新型基础设施，下一步要加快推动高质量发展。

郑剑介绍，一是创新发展，要进一步强化新型基础设施建设的规划指导，完善政策环境，创新相关体制机制，支持构建多元化的示范和应用场景，加强前瞻性、引导性的技术研发和创新，夯实发展基础。

二是融合发展，就是要做好综合平衡和衔接协调，加强资源整合和共建共享，促进协同融合，提高资源要素配置效率。主要以新型基础设施为牵引，推动传统基础设施优化服务和提升效能，未来将统筹推进更多智能交通、智能电网、智慧城市等项目建设，构建适应智能经济、智能社会发展需求的基础设施体系。