自然资源部解读用地审批权下放：“放权”不等于“松绑”

人民网北京3月21日电 （许心怡）21日，国务院联防联控机制就重大投资项目开工复工有关情况举行发布会。会上，自然资源部新闻发言人刘国洪表示，通过授权和委托下放土地审批权，根本目的是落实中央提出来的“放管服”的要求，优化营商环境，绝不意味着放松用地审批当中的审查和监管，改革的目标是对省级政府更多地放权而决不是放松。

刘国洪指出，第一，严格管控的原则是没有改变的。严格保护耕地，节约集约用地，维护被征地农民合法权益，这些原则没有放松，国家总体指标控制也没有放松，生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界，这三条红线决不能突破。符合规划、符合产业政策、符合用地标准、落实耕地占补平衡等要求没有降低。下放用地审批权以后，必须仍然坚持一般的建设项目不得占用永久基本农田的规定，只有国家交通、能源、水利、军事国防等重大建设项目，在选址过程当中确实难以避让永久基本农田，还需要对占用的必要性、合理性以及补划永久基本农田的可行性进行充分论证以后才允许申报。同时特别强调，永久基本农田的补划要符合数量不减、质量不降、布局稳定的要求。

第二，严格审查的规则、标准没有降低，这套规则和标准是法律规定的，无论是国家审查还是省里审查，尺度的掌握上是完全一致的。这个权力下放给地方，其实责任也是压给了地方。如果地方不按规则审查，将承担责任和后果。这次改革中特别强调要“放得下、接得住”还要“管得好”。

第三，严格监管措施将更加有力。自然资源部将坚决落实党中央国务院的要求，在监管上下更大的功夫，全面加强审批事中事后监管。一是进一步明确用地审批政策、规则、标准以及要求，进一步规范地方审批的行为。二是运用遥感监测、互联互通的审批监管平台采取“双随机、一公开”的方式加大对地方审查行为，以及审查结果的检查。三是按照国务院确定的建立省级审批工作评价机制的要求，自然资源部正在着手对各省（区、市）开展土地管理水平综合评估，根据评估的结果及时提请国务院动态调整委托审批的试点省份。现在在试点内的，如果没有达到标准，今后就会退出。

刘国洪介绍，自然资源部已经初步建立了卫星遥感监测体系，自然资源部作为主用户和法人的在轨陆地卫星就有十颗，它具有2米的分辨率，在地表400平方米的土地覆盖的变化都能清晰判断。每个季度可以实现对全国国土全覆盖。“这样的数据产生能力我们是有足够的技术支撑来加强监管，可以说审批权的下放和监管能力的提升是匹配的。”刘国洪说，同时用地保障服务意识和服务水平也将得到进一步提高，可以看出来“放管服”三维是整体考虑的。