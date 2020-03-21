国家发改委：三大举措破解重大项目开工复工难题

人民网北京3月21日电 （许心怡）21日，国务院联防联控机制就重大投资项目开工复工有关情况举行发布会。会上，国家发展改革委投资司司长欧鸿表示，疫情对重大项目开复工的影响主要有三个方面。一是施工人员出现一定程度的短缺，人员跨地区流动受到一定限制，一些项目出现“招工难”。二是部分地区交通运输受到一定影响，原材料供应受到一定制约。三是一些项目现场踏勘、征地拆迁等工作难以按计划实施，前期工作进度受到影响。

欧鸿指出，为推进重大项目开复工，国家发改委会同有关方面采取三大措施。一是加强督促指导。多次召开全国电视电话会议，要求各地方分类指导、分区分级精准施策，积极有序推动重大项目开复工。指导各地方加强投资项目远程审批服务，确保项目审批、核准、备案等前期工作不受疫情影响。

二是做好调度协调，对重点项目开复工建立按日调度机制，指导地方协调解决存在的问题。

三是加大资金支持。及时下达中央预算内投资，支持武汉火神山、雷神山医院、方舱医院等建设和急需的医疗设备购置。加快中央预算内投资项目建设进度，支持重大项目和重点领域建设。组织各地方抓紧做好地方专项债券项目准备工作。

欧鸿表示，通过努力，目前重点项目复工率持续上升，已经从2月6日的2.3%上升到89.1%。