国家发改委：交通项目实现全面复工达产已经基本具备条件

人民网北京3月21日电 （王国菁）21日，国务院联防联控机制就重大投资项目开工复工有关情况举行发布会。会上，国家发展改革委基础司副司长郑剑表示，交通项目的开复工现在基本正常，交通项目实现全面复工达产已经基本具备条件，有信心完成今年全年交通建设任务。

郑剑介绍，交通项目一般投资规模比较大，参建人员比较多，建设工作面比较广，为了推进交通项目开复工，我们建立了部门之间、政企之间以及央地之间的协调机制，每天协调调度监测推进。截至目前，由国家发改委调度的533个重大交通项目开复工率已达97.8%，涉及铁路工点7000个，累计参建人员达到50万人。

郑剑称，下一步主要从两个方面推进交通项目的复工达产以及推进新开工项目。一是做好资金保障。今年以来，国家发改委的中央预算内投资计划下达的进度不断加快，以交通项目为例，目前为止全年的投资计划下达超过80%，涉及到的金额将近540亿元。

二是在投资审批，加快前期工作方面，与有关部门一起会同相关地方采取“绿色通道”加快审批、协调推进的做法，提高前期工作效率，确保完成好全年的投资任务和实际工作量。