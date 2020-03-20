张忠德：新冠肺炎的中西医结合方案值得全球推广

在阻击新冠肺炎疫情的战斗中，中西医结合是独具中国特色的治疗方案。近日，国家援助湖北第二批中医医疗队队长，广东省中医院副院长张忠德在做客人民网·人民好医生客户端访谈时表示，中医药在抗击疫情中发挥了积极作用，获得了越来越多人的认可。

发挥中医药辨证优势临床效果好

中央指导组成员、国家卫生健康委党组成员、国家中医药管理局党组书记余艳红在3月6日举办的国务院新闻办公室介绍，大量病人治愈出院的事实证明，中西医结合效果显著。目前5万余名确诊患者出院，大多数患者使用中医药。

3月3日，国家卫生健康委、国家中医药管理局发布《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第七版)》（以下简称《诊疗方案》）。作为国家卫健委《新型冠状病毒肺炎防治诊疗方案》起草组副组长，张忠德参与了第一版至第七版诊疗方案的制定。

张忠德表示，第七版诊疗方案，将全国各地用中医药治疗新冠肺炎的经验，也纳入进来了，包含性更广更大，集合了全国中医人的智慧。他认为，中国方案目前来看，中西医结合治疗是它的一大优势，也是中国独特方案，中医药起到越来越重要的作用，疗效在临床实践中得到证明。

《诊疗方案》指出，新冠肺炎属于中医“疫”病范畴，病因为感受“疫戾”之气，各地可根据病情、当地气候特点以及不同体质等情况，使用中医进行辨证论治。

例如，对处于“医学观察期”，临床表现乏力伴发热患者，推荐使用连花清瘟胶囊等中成药。张忠德表示，对于轻型普通型患者，往往存在一些湿热化的病症，连花清瘟的组方原则就是清热祛湿解毒，对于缓解患者症状，临床疗效方面具有良好作用。

“早在2009年甲型流感病毒（Influenza A virus）肆虐期间，一些中成药被推广使用。”张忠德表示，“这一次在方舱医院，很多患者在医学观察期内遵医嘱服用三到四天症状就消失了；轻型普通型的患者，有一些湿化热的情况，也有积极效果。它的组方原则就是清热去湿解毒，对于一些湿重偏热有毒的流行新发传染病，有积极的临床疗效。”

中医药在抗击新冠肺炎疫情中可全程发挥作用

张忠德表示，中医药在治疗新冠肺炎方面，对轻症普通性的治疗，症状缓解快，比如对发热、疲倦、胃肠道症状，全身的酸痛症状，以及咳嗽，胸闷气喘方面，普通型和轻症有帮助。在重症方面的治疗，它对重症主要症状，如剧烈的咳嗽、极度的呼吸困难、发烧，还有胃肠道的症状，这些症状的改善有缓解。对稳定血养饱和度、心率等等参数，它也起到积极作用。

“针对后期恢复期的病人，也是中医药的强项。”张忠德介绍，根据对出院后患者的样本分析发现，大多数都是肺脾气虚，或者是脾肾两虚的病人，我们根据分析调整了患者出院以后的中医药治疗方案，希望他们能够慢慢全部康复，比如疲倦乏力气短、汗出、胃口不好、焦虑、睡眠差等症状，能够通过中医药达到最后无后遗症的康复，是我们中医药人最大的愿望。

中西医结合治疗方案值得推广到全球

张忠德表示，我国有许多的文献资料、历史古籍记载了中医药防治新发突发疫病的治疗过程，中医药治疗疫病有其独特的历史渊源，如今又一次在新冠肺炎疫情中被验证。

他说，此次新冠肺炎疫情，我国的中西医结合治疗方案受到了国际社会的广泛关注，在后续援助其他国家抗击疫情的同时，也希望能够把我国的中医经验推广到全球，帮助其他国家战胜疫情，共渡难关。

面对全球抗击新冠肺炎疫情的情况，中国医疗专家已携带大量医疗物资驰援意大利等国家。此次中国带去的药品中就有两种中成药，连花清瘟和金花清感，这两种药都源自我国两张古方。

张忠德说：“在这次抗击新冠肺炎疫情过程中，中医药发挥了积极有效的作用，中医人也通过实实在在的工作赢得了大家的肯定。我们非常希望把我们的经验向国际社会去推广，因为病毒是无国界的，非常希望中国独特的方案，能够帮助其他国家战胜这种疫情，战胜这种疾病。”