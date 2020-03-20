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国家卫健委：保障低风险地区恢复正常生产生活秩序

2020年03月20日16:47 来源：人民网-人民健康网

人民网北京3月20日电 在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家卫生健康委疾控局监察专员王斌就国内低风险地区复工复产过程中采取的防控措施等相关情况作出回应。

王斌介绍，目前全国大部分地区都属于低风险地区，为了进一步推进低风险地区的复工复产，尽快恢复正常的生产生活秩序，国务院应对疫情联防联控机制从提出了三项要求。

首先，对来自高、中风险地区以及境外人员，要按照属地要求做好健康管理。对来自低风险地区的人员，如果没有可疑症状无需采取隔离措施。

第二，对低风险地区长期从事接触粉尘、化学毒物等有毒有害作业的员工，要按照职业健康规范要求佩戴口罩，其他员工可以不佩戴口罩。具体要求由各地区、各单位根据实际情况进行确定。

第三，目前还在从事疫情防控相关工作的职业暴露人员，要按照《公众科学戴口罩指引》要求佩戴口罩。（实习生武雯婧）

(责编：欧阳易佳、李栋)


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