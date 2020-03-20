中国疾控中心：核酸检测是确诊新冠肺炎的主要检测手段

人民网北京3月20日电 在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，中国疾控中心研究员冯录召就当前确诊新冠肺炎的检测方法等相关情况进行了回应。

冯录召介绍，当前批准上市的新冠肺炎检测试剂主要包括两类，一类是核酸检测试剂，一类是抗体检测试剂。截至目前，国家药监局批准了12个核酸检测试剂，8个抗体检测试剂，其中抗体检测试剂里又包括胶体金法5种、磁微粒化学发光法3种。

“第一类的核酸检测过程包括标本处理、核酸提取，进行PCR检测等多个步骤，平均检测时间需要2-3个小时。”冯录召表示，由于核酸检测是直接对采集标本中的病毒核酸进行检测，特异性强，敏感度相对较高，是当前主要的检测手段。

第二种抗体检测，包括胶体金法和磁微粒化学发光法，其中胶体金法平均检测时间15分钟左右，磁微粒化学发光法一般需要30—60分钟。

“抗体检测是对人体血液中的抗体水平进行检测，在疾病的感染早期，人体内可能还没有产生抗体，所以存在检测的窗口期。因此，抗体检测可用于对核酸检测阴性的病例进行辅助诊断，也可以对病例进行排查筛查，但是还不能代替核酸检测方法。”冯录召说。（实习生武雯婧）