国家卫健委：全国大多数地区健康通行码实现一码通行

人民网北京3月20日电 （记者孙博洋）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家卫生健康委规划司司长毛群安就复工复产过程中各地健康卡互认等相关情况进行了回应。

毛群安表示，按照统筹推进疫情防控和经济社会发展的要求，国家卫健委根据疫情形势不同阶段的需要，会同有关部门积极开展疫情防控风险数据服务，通过健康通行码实施精准管理，促进人员有序流动和复工复产。具体采取了三方面措施。

首先，国家卫健委实现了基础数据互认共享。在国家全民健康信息平台和全国一体化政务服务平台上发布新冠肺炎确诊和疑似患者、密切接触者，以及县域疫情风险等级数据库。实现了基础数据库的统一互认。截至昨天，各地区共调用了12.89亿次。

其次，推动健康通行码的技术互通。国务院电子政务办和国家卫生健康委提供了各地跨省份互认共享的三种路径，请各省结合本地实际选择实施。第一种，在不改变地方现有健康通行码情况下，通过跨地区防疫健康信息数据共享，在本地健康通行码中增加跨地区互认功能。第二种，各地健康通行码与全国一体化平台防疫信息码对接，以全国一体化平台上的防疫信息码为中介进行转换，实现跨地区健康通行码互认。第三种，对没有建立本地健康通行码的地区，直接采用全国一体化平台上的防疫信息码。同时，结合本地防疫健康相关信息，实现跨地区互通互认。目前，各省已经完成了技术对接和应用改造。

第三，推动健康通行码一码通行。健康通行码互认的难点是各地疫情防控形势和政策不同。目前全国低风险县域已占98%，各省份正在按照统一数据格式标准和内容要求，加快向全国一体化平台汇聚本地区防疫健康信息的目录。截至目前，全国大多数地区健康通行码可以实现一码通行。