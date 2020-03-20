复工复产需要更多“点到点”服务

近日，河北省交通运输厅会同北京市交通委、天津市交通运输委印发《关于加强疫情防控、服务保障和重点建设协调联动实施意见》，要求在省市之间先期启动“点到点”农民工包车客运运营。这项举措可谓一场及时雨，有效满足了随三地工厂、工地复工复产而日益旺盛的用工需求。

京津冀“一小时交通圈”平日里足以保障农民工顺利返岗。但在疫情防控大背景下，务工人员的流动遇到了一些现实问题，效率也受到了影响。如何让农民工健康顺利到岗，“点对点”专车运输不失为有效之举。登车前，全车做好消毒，人员做好排查；路途中，返岗人员隔位、分散就坐，并佩戴口罩、定时测温；抵达后，直接在企业隔离14天，随后上岗进行生产。这样的方式，全程与外界零接触，每一位劳动者的情况都被详细掌握，可谓一张密不透风的“防护网”，可以有效实现疫情防控和有序复工。也正因此，“点对点、一站式”包车服务在全国推广。

满足企业的用工需求，不断细化“点对点”专车服务。三地各地市产业有别、人力结构存在差异。这需要有关部门主动作为，沉下身子到企业中去解决问题，让企业“槽点”成为复工复产的“着力点”。比如，平谷区金海湖污水处理厂工程需要18名天津市下营镇工人参与复工，当地政府立即与下营镇政府进行对接，当天晚上这些人就统一乘车在平谷交通局的协助下通过检查站，到达工地。协同助力农民工返岗的事例，几乎每天都在京畿大地发生，为复工复产不断注入活力。

疫情固然会对京津冀经济社会运行造成短期冲击，但压力所在正是动力所向。用好用活三地协同机制，精准施策，我们定能更快更有效地破除复工“梗阻”，赢得发展先机。