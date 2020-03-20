这是一场惊心动魄的战役。同时间赛跑，与病魔较量。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，历经两个多月艰苦奋战，疫情防控取得阶段性重要成果。

这是一道多重挑战的考题。在疫情形势趋缓后，统筹好疫情防控和经济社会发展，关系着今年经济社会发展目标的实现，事关决胜全面建成小康社会和决战脱贫攻坚。

新冠肺炎疫情发生以来，习近平总书记高度重视，亲自指挥、亲自部署，多次主持召开会议、听取工作汇报、考察调研。在总书记作出的一系列战“疫”部署中，“人民”一词贯穿始终。

全力以赴救治生命、大力保障基本民生、全面强化稳就业举措、帮扶企业复工复产……各地各部门贯彻落实习近平总书记重要指示精神，抓实抓细各项举措，同心战“疫”，彰显人民至上。

日夜奋战，全力以赴救治患者

“要把医疗救治工作摆在第一位”“最大限度提高治愈率、降低病亡率”，3月10日，习近平总书记赴湖北省武汉市考察疫情防控工作时再次强调。

两个多月来，习近平总书记多次主持召开会议、听取工作汇报、考察调研。全力以赴救治患者，是最重要的嘱托。

坚定信心、同舟共济、日夜奋战，为了每一个生命，一场举国动员的疫情防控阻击战打响。

“9床VA-ECMO系统报警，请求支援！” 3月1日晚11时，接到华中科技大学同济医院光谷院区的电话，医生周宁和同事火速奔向ICU病房。检查发现，外置管道和膜肺里出现血栓。此时更换管道，风险很大，但被迫撤机，病人就有极大生命危险。

“必须尽最大努力抢救！”再三思考后，周宁和同事果断更换管道，一个半小时的紧张忙碌，险情排除。

拯救生命的故事几乎每时都在发生。连日来，湖北一线医务人员日夜奋战，国家卫生健康委整建制地调派医疗力量，来自全国各地和军队的超过4万名医务人员星夜驰援。

各级财政安排疫情防控资金超千亿元；工信部立即安排中央医药储备紧急调用，全力保障医疗物资供应；国家发改委等部门建立重点医疗物资国家临时收储制度；海关总署为疫情防控物资入境开辟“绿色通道”……各部委全力调配，各省区市伸出援手，“全国一盘棋”的力量不断汇聚。

疫情发生以来，党中央高度重视医务人员的安全保障。中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组出台了薪酬待遇、工伤认定等十个方面的关爱医护人员“十条”。各部门、各地出台更有针对性的举措，尽最大努力确保一线医务人员健康和安全。

3月4日，湖北新冠肺炎治愈率升至约60%；3月5日以来，湖北除武汉外连续实现无新增确诊人数；3月11日，武汉新增确诊人数从高峰时的数千例，降至个位数。3月18日，湖北新增确诊病例为零。一个个数字诉说着来之不易的阶段性战果。

迎难而上，坚决克服疫情影响

推动经济社会发展早日全面步入正常轨道，关系着每一个企业，每一个人。

“要继续研究出台阶段性、有针对性的减税降费政策”“要帮扶住宿餐饮、文体娱乐、交通运输、旅游等受疫情影响严重的行业”“统筹抓好春耕生产、农民就业增收等工作”……习近平总书记作出重要部署，一系列有序推进复工复产的举措相应展开。

从家门口到厂门口，安全便捷“返岗通道”建立起来——

人力资源和社会保障部等五部门印发通知，组织开展对用工集中地区和集中企业“点对点”的农民工专车（专列）运输服务。

四川与广东、浙江建立健康检测互认工作机制；天津推出跨省直达巴士、抵津场站直达巴士、日常通勤巴士3种形式的“定制包车”……当前，全国有27个省份推行“点对点”一站直达包车业务，各地公安交管部门加大巡逻防控。返岗复工的农民工已达7800万人，占今年春节返乡的60%。

聚焦资金链、产业链，企业实际困难逐步化解——

针对现金流，人民银行等五部门要求对相关行业以及有发展前景但暂遇困难的企业特别是小微企业不盲目抽贷、断贷、压贷；聚焦运行成本，财政部加大对受疫情影响个人和企业的创业担保贷款贴息支持力度；维护产业链，工信部组织梳理摸排7000余家核心配套中小企业，推进协同复工复产……助企业渡难关，各部门出台硬核举措。

“尽管面临重重挑战，政府帮扶、企业自救，一线生产逐步向好。”工信部副部长辛国斌说，全国除湖北外的规上工业企业平均开工率超95%，中小企业开工率约60%。

春光不负，神州大地正是希望景象。

齐心协力，全力做好民生保障

越是疫情防控的关键阶段，越要做好民生保障。习近平总书记强调，要千方百计保障好群众基本生活。

民以食为天。丰富居民“菜篮子”，兜住捆紧“米袋子”，确保基本生活物资不断供是重要任务。上海市商务委员会副主任刘敏说，疫情期间，上海市提前做好货源组织，加强与域外基地对接，保障市场供应充裕。完善“平价专柜”，让市民买到新鲜、低价、安全的食品。

稳就业就是保民生。为化解疫情影响，人社部会同财政部、税务总局明确了免、减、缓三项措施，阶段性减免企业三项社保缴费，预计减免规模超5000亿元，为减负、稳岗提供支持。

实施就业补贴政策，优先帮助贫困劳动力有序返岗，及时将受疫情影响的就业困难人员纳入就业援助范围……多部门协同联动保障就业，人社部副部长游钧表示，要确保每一项政策有温度、贴人心、落地见效。

今年是脱贫攻坚决战决胜之年。如期实现脱贫攻坚目标任务，必须尽早再动员、再部署。

在安徽，地处大别山区的岳西县菖蒲镇毛畈村迎来新一年的采茶季，村民们为即将到来的好收成忙碌着。“疫情防控、脱贫攻坚，都不能松劲儿！”毛畈村驻村第一书记郭平说，县里帮忙对接销路、开通“绿色通道”，村民也做起了直播生意，“疫情不会影响脱贫的节奏”。

帮助贫困劳动力务工就业、解决扶贫产品销售问题、促进扶贫产业持续发展……因地制宜、精准施策，努力将疫情影响降到最低。

铆足干劲战疫情，决战决胜奔小康。坚定信心、凝心聚力、努力奋斗，必将高质量完成脱贫攻坚目标任务，如期全面建成小康社会！新华社记者

（据新华社北京3月19日电）